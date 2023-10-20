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İstanbul'da FETÖ operasyonunda bölge ablası yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da FETÖ operasyonunda bölge ablası yakalandı

Son Güncelleme: 20.10.2023 14:50

İstanbul'da yapılan FETÖ operasyonunda, hücre evlerine düzenlenen baskınlarda örgütün sözde 'Bölge Ablası' olarak faaliyet gösteren Emine D.'nin koltuk bazasına saklandığı ortaya çıktı. Operasyon sonucunda 21 örgüt üyesi gözaltına alındı.

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) hücre evlerine bu sabah yapılan ve 21 örgüt üyesinin yakalandığı operasyonda bir bölge ablası bazadan çıktı.

FETÖ/PDY'ye yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlarda, örgüt fertlerinin barındığı hücre evlerine operasyon düzenlenmiş, haklarında yakalama kararı bulunan 24 kişiden 21'i gözaltına alınmıştı. Savcılıkça yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüt adına gerçekleştirdikleri faaliyetler ve yapılanma metotları deşifre edilen operasyona ilişkin çarpıcı detaylara ulaşıldı.

21 ŞÜPHELİNİN SORGUSU SÜRÜYOR

İstanbul'da 26 ayrı hücre evine yapılan baskınlarda, polis teşkilatından ihraç edilen emniyet müdürü Ali Alper V., örgüt içinde sözde 'Bölge Ablası' olarak faaliyet gösteren, aynı zamanda Artvin Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Silahlı terör örgütü üyeliğinden' firari olarak aranan Emine D., polislikten atılan Erdinç A. ile 6 yıl 7 ay kesinleşmiş mahkumiyeti olan hücre sorumlusu Hatice Ö.'nün de da aralarında yer aldığı 5'i hükümlü 21 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

BÖLGE ABLASI BAZADAN ÇIKTI

Üç firari FETÖ' üyesinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği soruşturmaya dair elde edilen yeni görüntülerde, örgüt içinde sözde 'Bölge Ablası' olarak faaliyet gösteren, aynı zamanda Artvin Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Silahlı terör örgütü üyeliğinden' firari olarak aranan Emine D.'nin, kapıya gelen polisleri görünce hücre evindeki koltuk bazasına saklandığı öğrenildi. Bazaya saklanarak polisi bile şaşkına çeviren kasın hücre sorumlusu, gizlendiği bölmeden polisler tarafından çıkarılarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İstanbul'da FETÖ operasyonunda bölge ablası yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da FETÖ operasyonunda bölge ablası yakalandı - Son Dakika
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