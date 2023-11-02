 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Terör örgütü PKK'ya büyük operasyon! Ormanları yakma talimatı veren 11 kişi gözaltında - Son Dakika

Terör örgütü PKK'ya büyük operasyon! Ormanları yakma talimatı veren 11 kişi gözaltında

Son Güncelleme: 02.11.2023 08:59

Bölücü terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin terör örgütü adına Suriye uyruklulara orman yaktırıp video çekmeleri yönünde talimat verdiği belirlendi.

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısına yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 23 örgüt üyesinden 11'i yakalandı. Zanlıların, örgüt adına Suriye uyruklu şahıslara orman yaktırıp video çektirmesi yönünde talimat verdiği belirtildi.

ORMAN YAKTIRMIŞLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik ortak çalışma yürüttü. Ekipler, örgütün Suriye yapılanması PYD/ YPG içerisinde faaliyet gösterdiği döneme ait bilgi ve fotoğraf bulunan şüphelilerin yanı sıra terör örgütü adına Suriye uyruklulara orman yaktırıp video çektirmesi yönünde talimat verildiğine ilişkin bilgi bulunan zanlının kimlik ve adreslerini belirledi.

İstanbul'da PKK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı

11 KİŞİ GÖZALTINDA

Kentteki 10 ilçede 13 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

İstanbul'da PKK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da PKK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, PKK, Operasyon, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Terör örgütü PKK'ya büyük operasyon! Ormanları yakma talimatı veren 11 kişi gözaltında - Son Dakika


Son Dakika
11:40 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti! İşte asgari ücret ve emekli zammı için masadaki son rakamlar
11:26 TFF'den hakemlere zam! Yeni maaşlar yüzleri güldürmedi
11:22 Dolar/TL 28,34 seviyesinden işlem görüyor
11:02 İsrail askerleri, engelli Filistinli genci böyle öldürdü
11:02 Kabataş-Bağcılar Tramvayı Güngören İstasyonunda Arızalandı
10:48 Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65'e çıkardı
10:42 Engin Polat'ın operasyonunda gözaltına alınan anneannesi serbest bırakıldı
10:32 Kayıpları günden güne artıyor! İsrailli meclis üyeleri toplantıyı ağlayarak terk etti
10:29 Annesini 8 yerinden bıçaklayan gencin iddianamedeki ifadesi kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2023 12:04:22. #1.12#
SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'ya büyük operasyon! Ormanları yakma talimatı veren 11 kişi gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement