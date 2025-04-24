İstanbul İçin Deprem Araştırma Komisyonu Talebi - Son Dakika
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Politika

İstanbul İçin Deprem Araştırma Komisyonu Talebi

Ekmen, İstanbul depremleri için mecliste komisyon kurulmasını istedi, yönetim sorumluluklarına dikkat çekti.

24.04.2025 19:56
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Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, İstanbul'da yaşanan ve beklenen depremlere ilişkin meclis araştırma komisyonu kurulması talebinde bulundu.

Ekmen, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin, Türkiye'ye deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattığını belirtti.

İstanbul'un, Türkiye ve dünya için önemine dikkati çeken Ekmen, "Bu şehir durursa sadece İstanbul değil, Türkiye'nin ekonomisi, üretimi ve geleceği durur. Belki de Allah muhafaza, Türkiye'nin güvenliği tehdit altına girer." ifadelerini kullandı.

İstanbul depreminin yerel ve merkezi yönetimin sorumluluğunda olduğunu vurgulayan Ekmen, şunları söyledi:

"Bugün İstanbul'da merkezi hükümetin, belediye ile birlikte, belediyeye rağmen ya da belediyenin dışında yapabileceği birçok konuyu maalesef ciddi bir şekilde ele almadığını görüyoruz. Elbette Büyükşehir Belediye Başkanı'nın tutuklandığı bir dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili eksiklikleri de konuşmanın zorlukları var. Ancak kabul edelim ki 6 yıllık pratiğe baktığımızda, İBB'nin de İstanbul depremi ile ilgili, hak ettiği ilgiyi, alakayı, alt yapı iyileştirmelerini yaptığını iddia etmek güçtür."

Partilerinin daha önce paylaştığı eylem planlarına işaret eden Ekmen, "Bir an önce bir genel görüşme yapılmalı, araştırma komisyonu kurulmalı. Bugün itibarıyla İstanbul'un fotoğrafı çekilerek parti ayrımı, yerel ve merkezi hükümet ayrımı yapılmaksızın gereken adımlar atılmalıdır. Yoksa iş işten geçebilir." diye konuştu.

Afet yönetiminin yalnızca bir belediye ve kamu kurumunun sorumluluğu sayılamayacağını kaydeden Ekmen, bunun ülkenin varlığı, yokluğu ve geleceği meselesi olduğunu söyledi.

Ekmen, iktidarı ve İBB'yi, bir çekişme içerisine girmeden sorumluluklarının gereğini yapmaya davet etti.

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Kaynak: AA

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