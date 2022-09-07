CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası Faik Öztrak da açıklama yaptı: Buna 6'lı masa karar verecektir - Son Dakika
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CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası Faik Öztrak da açıklama yaptı: Buna 6'lı masa karar verecektir

07.09.2022 15:15

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "İktidara gelmemiz halinde HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri İYİ Parti'nin yanı sıra CHP içinde de tansiyonun yükselmesine neden oldu. Canlı yayında Tekin'in sözleri hakkında konuşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, HDP ile ilgili kararı 6'lı masanın vereceğini belirterek, "CHP'nin görüşlerini CHP Genel Başkanı, CHP Sözcüsü ve CHP Grup Başkanvekilleri açıklar" sözlerini sarf etti.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "İktidara gelmemiz halinde HDP'ye Bakanlık verilebilir" sözleri muhalefeti paniğe sevk etti. CHP'den peş peşe yalanlamalar geliyor.

TEKİN'İN HDP ÇIKIŞINA AKŞENER 2 GÜN SONRA TEPKİ GÖSTERDİ

CHP'nin 6'lı masa ortağı İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'in Tekin'in sözlerinden 2 gün sonra, "HDP'nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz. Bu hassasiyetimiz devam edecek. Parti yetkilileri konuyla ilgili, parti hassasiyetleriyle ilgili gerekli açıklamalar yaptı" sözleriyle tepki gösterdiği gelişmeye ilişkin dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

CHP SÖZCÜSÜ: BUNA 6'LI MASA KARAR VERECEK

Katıldığı bir televizyon programında CHP'li vekil Gürsel Tekin'in tartışma yaratan HDP sözleri sorulan CHP Sözcüsü Faik Öztrak dikkat çeken ifadeler kullandı. Tekin'in sözlerinin hükmü olmadığını ima eden Öztrak, şunları söyledi:

"Burada hiç tartışmaya gerek yok. CHP'nin görüşlerini CHP Genel Başkanı, CHP Sözcüsü ve CHP Grup Başkanvekilleri açıklar. Hele böylesine önemli bir konuda milletvekillerinin açıkladığı görüşler sadece kişisel görüşleridir, nokta. CHP'de böyle bir görüş yoktur. Bu işin nasıl olacağı konusunda genel başkanımız açıklamıştır. Buna altılı masa karar verecektir. Bu meselenin bu kadar tartışılmasını anlamak mümkün değildir. Altılı masadaki partiler bellidir. Gürsel Bey'in kişisel görüşleridir."

POLEMİĞE KILIÇDAROĞLU DA DAHİL OLMUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldığı bir TV programında Gürsel Tekin'in sözleriyle ilgili olarak "Hayır yok böyle bir şey. Burada önemli olan 6 liderin Türkiye'nin sorunlarıyla ilgili karar alması ve kamuoyuna duyurması. Karar alınırken altı lider oturup karar alacağız... Burada önemli olan altı liderin karar almaları. Ve aldıkları kararları kapı arkasında değil kamuoyu önünde duyurmaları" şeklinde konuşmuştu.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Gürsel Tekin, Faik Öztrak, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözleri sonrası Faik Öztrak da açıklama yaptı: Buna 6'lı masa karar verecektir - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası Faik Öztrak da açıklama yaptı: Buna 6'lı masa karar verecektir - Son Dakika
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