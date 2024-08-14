İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, AK Parti'ye katıldı - Son Dakika
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Politika

İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, AK Parti'ye katıldı

İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, AK Parti\'ye katıldı

İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine AK Parti'ye geçtiğini açıkladı. İzsiz, AK Parti'ye tekrar katılmaktan mutluluk duyduğunu belirtti ve geleceğe dair umutlarını paylaştı.

14.08.2024 17:30
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İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine bugün yuvam olan, evim olan AK Parti'de tekrardan bulunmanın huzurunu ve de mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 23'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda, İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz'e parti rozetini taktı. Programın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan İzsiz, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine bugün yuvam olan, evim olan AK Parti'de tekrardan bulunmanın huzurunu ve de mutluluğunu yaşıyorum. İYİ Parti'den aday olduğum süreçten bugüne dek şahsımla alakalı aslı astarı olmayan maalesef birçok dedikodu ve de fitne üretildi. Siyasette yutkunma sanatı, kıymetlidir ve de değerlidir. Ancak belki vakti geldiğinde birçok şeyi ifade etmekte fayda var. Bu itibarla AK Parti ile Türkiye'nin geleceğine dair yeniden umudun, yeniden icraatların, yeniden şahlanış dönemlerinin yaşanacağına inanıyorum. Bu itibarla tekrardan yuvamda olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Zaman içerisinde hem şahsıma hem de içinde bulunduğum sürece dair birçok açıklamam olacak. Bu itibarla şimdilik hepinize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, AK Parti'ye katıldı - Son Dakika

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