İstiklal Caddesi'ndeki patlamayla ilgili HDP'den ilk açıklama: Üzüntümüz ve acımız büyük - Son Dakika
Üye Girişi

İstiklal Caddesi'ndeki patlamayla ilgili HDP'den ilk açıklama: Üzüntümüz ve acımız büyük

13.11.2022 20:55
İstiklal Caddesi'ndeki patlamayla ilgili HDP'den ilk açıklama: Üzüntümüz ve acımız büyük

İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin HDP'den yapılan açıklamada "Üzüntümüz ve acımız büyük, hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, halkımıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstiklal Caddesi'ndeki patlamada can kaybının 6'ya yükseldiğini, 53 kişinin yaralandığını duyurdu. RTÜK, patlamaya ilişkin yayın yasağı getirirken Bakan Bozdağ, 8 savcı ve 2 başsavcıvekilinin görevlendirildiğini açıkladı.

HDP'DEN AÇIKLAMA: ÜZÜNTÜMÜZ VE ACIMIZ BÜYÜK

Terör saldırısı olduğu düşünülen patlama sonrası siyasi partilerden peş peşe taziye mesajları yayınlandı. Bu partilerden biri de HDP oldu. Partinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bugün İstanbul İstiklal Caddesi'nde yaşanan ve şimdiye kadar 6 yurttaşımızın hayatını kaybetmesine, 53 kişinin de yaralanmasına neden olan patlamadan dolayı derin acı ve üzüntü duyuyoruz. Üzüntümüz ve acımız büyük, hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, halkımıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

İşte HDP tarafından yapılan o açıklama;

Taksim'deki patlamayla ilgili HDP'den ilk açıklama: Üzüntümüz ve acımız büyük
YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kadın bir saldırganın bombayı patlatması sonucu oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kadın bir saldırganın bombayı patlatması sonucu oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz Spor camiasından İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı sonrası geçmiş olsun mesajları Spor camiasından İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı sonrası geçmiş olsun mesajları

Taksim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İstiklal Caddesi'ndeki patlamayla ilgili HDP'den ilk açıklama: Üzüntümüz ve acımız büyük - Son Dakika


Son Dakika
21:06 İstanbulspor-Hatayspor maçı sonrası Volkan Demirel'den Taksim mesajı: Bunların ülkemizde yaşanmasını istemiyoruz
20:52 İstiklal Caddesi'ndeki patlamayla ilgili HDP'den ilk açıklama: Üzüntümüz ve acımız büyük
20:41 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kadın bir saldırganın bombayı patlatması sonucu oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz
20:23 Galibiyet sonrası konuşan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: Soyunma odasına girer girmez üzücü haberi öğrendik
20:15 Filistin'de öldürülen köpek başına para ödülü koyan belediye başkanı şaka yaptığını iddia etti
20:09 Konyaspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti
19:32 Spor camiasından İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı sonrası geçmiş olsun mesajları
18:27 İstiklal'deki bombalı saldırıdan sonra sosyal medyanın yavaşlama sebebi ortaya çıktı: BTK bant daraltma uygulaması yapıyor
18:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı hakkında ilk açıklama: Terör kokusu var
18:27 Taksim'deki bombalı saldırı sonrası Beşiktaş-Antalyaspor maçı ileri bir tarihe alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2022 21:25:51. #1.12#
SON DAKİKA: İstiklal Caddesi'ndeki patlamayla ilgili HDP'den ilk açıklama: Üzüntümüz ve acımız büyük - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement