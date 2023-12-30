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İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti'den - Son Dakika
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İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti'den

Haber analiz ve raporlama şirketi Habermetre, 2023 yılında en çok habere konu olan İstanbul'un ilçe belediye başkanlarını sıraladı. Listenin zirvesinde Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı yer aldı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ikinci, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise üçüncü oldu.

30.12.2023 - 12:39,  Güncelleme: 13:01
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Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre, binlerce Türk sitesini tarayarak, 2023 yılında İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanlarını sıraladı. Tuzla Belediye Başkanı Şadı Yazıcı rakiplerine açık ara fark attı.

İLK 3'ÜN 2'Sİ AK PARTİ'DEN

İstanbul'un 39 ilçesinin baz alındığı listenin zirvesinde 63 bin 733 habere konu olan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı yer aldı.18 milyon 736 bin okunmaya ulaşan Yazıcı'yı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık takip etti. 54 bin 272 habere konu olan Çalık, 5 milyon 732 bin okunma sayısına ulaştı. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise 41 bin 328 haber ve 11 milyon 509 bin okunma sayısıyla listeye üçüncü sıradan girdi.

DÖRDÜNCÜ SIRADA CHP'Lİ İSİM VAR

Listenin dördüncüsü 27 bin 274 habere konu olan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi oldu. Çebi 4 milyon 176 bin okunma sayısına ulaştı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen 23 bin 981 haber ve 11 milyon 660 okunma sayısıyla listeye dördüncü sıradan girdi.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI ALTINCI SIRADA

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt listeye 6. sıradan girdi. 23 bin 915 habere konu olan Bozkurt 4 milyon 296 bin okunma sayısına ulaştı.

Listenin tamamı şöyle:

İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti'den
İstanbul\'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti\'den
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Habermetre, İstanbul, Tuzla, İstanbul, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti'den - Son Dakika


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