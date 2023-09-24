İstanbul Valiliği: İddiaların aksine saldırı olayı iki ay önce gerçekleşti - Son Dakika

İstanbul Valiliği: İddiaların aksine saldırı olayı iki ay önce gerçekleşti

İstanbul Valiliği: İddiaların aksine saldırı olayı iki ay önce gerçekleşti
Son Güncelleme: 24.09.2023 19:02

İstanbul Valiliği, sosyal medyada yayılan 'İstanbul'da bir grup Türk, Kuveytli olduğu söylenen bir Körfez vatandaşına saldırdı' başlıklı paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Valilik, olayın iki ay önce Beyoğlu Kocatepe Mahallesi'nde üç turist arasında yaşandığını ve tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığını belirtti.

İstanbul Valiliği, "bir grup Türk'ün Körfez vatandaşına saldırdığı" yönündeki sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını, olayın 2 ay önce 3 turist arasında meydana geldiğini açıkladı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sosyal medya mecralarında 'İstanbul'da bir grup Türk, Kuveytli olduğu söylenen bir Körfez vatandaşına saldırdı' başlığıyla paylaşımlar yapılmıştır. Konuyla ilgili yapılan araştırmada olayın 2 ay önce Beyoğlu ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde 3 turist arasında meydana geldiği tespit edilmiştir. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlanan olayla ilgili taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadığı için herhangi bir adli ya da idari süreç başlatılmamıştır" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İstanbul Valiliği: İddiaların aksine saldırı olayı iki ay önce gerçekleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Valiliği: İddiaların aksine saldırı olayı iki ay önce gerçekleşti - Son Dakika
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