İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz şehit aileleri onuruna düzenlenen programa katıldı - Son Dakika
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Politika

İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz şehit aileleri onuruna düzenlenen programa katıldı

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İstanbul Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle, Haliç Kongre Merkezi'nde 15 Temmuz şehitlerinin aileleri onuruna akşam yemeği programı düzenlendi. Programda İstanbul Valisi Gül, şehit ailelerine ve protokole bir konuşma gerçekleştirdi. Vali Gül, konuşmasında 15 Temmuz gecesi yaşanan hain saldırıyı hatırlatarak, şehit ailelerine minnet ve şükranlarını iletti.

11.07.2024 02:06
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İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz şehit aileleri onuruna düzenlenen programa katıldı

İSTANBUL - İstanbul Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle, Haliç Kongre Merkezi'nde 15 Temmuz şehitlerinin aileleri onuruna akşam yemeği programı düzenlendi. Programda İstanbul Valisi Gül, şehit ailelerine ve protokole bir konuşma gerçekleştirdi.

İstanbul Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Haliç Kongre merkezinde şehit aileleri onuruna yemek düzenlendi. Akşam Yemeğine, İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek ve çok sayıda protokol üyesi ile şehit aileleri katıldı. Programda yemek öncesi Kuran-ı Kerim tilaveti verildi daha sonrasında şehit aileleri için dua edildi.

Programda konuşma yapan Vali Gül, şehit ailelerine kürsüden seslendi, "Şehitlerimizin muhterem aileleri, kahraman gazilerimiz ve değerli aileleri, kıymetli misafirler, Sizleri saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli şehit ailelerimizle, gazilerimizle bir arada olmanın onurunu yaşıyorum. Soframızı teşrif ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Vatan uğruna, millet uğruna, dirliğimizi-birliğimizi baki kılma uğruna kendini feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Gazilerimize Rabb'imden sağlık ve afiyet temenni ediyorum." dedi

"15 Temmuz 2016 gecesi milletimiz, içimizdeki hainlerin ihanetine uğradı"

15 Temmuz gecesi içimizdeki hainlerin saldırısına uğradığımızı ifade eden Vali Gül, "Muhterem misafirler, 15 Temmuz 2016 gecesi, bin yıldır bu toprakları yurt edinen, uğrunda nice şehitler veren aziz milletimiz, içimizdeki hainlerin ihanetine uğradı. Bu hainler kendi milletine, anasına, babasına, kardeşine namlu doğrulttu; vatan savunması için kullanılacak tankları, uçakları milletimizin üstüne sürdü. Gazi Meclisimiz, işgal dönemlerinde bile uğramadığı bir saldırıyla karşılaştı." şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinden sonra yüzbinlerce vatandaşımız meydanlara koştu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Halkın gücünden büyük güç tanımadım ben bugüne kadar." sözlerine ithafta bulunan Vali Gül, "O ihanet gecesinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Halkın gücünden büyük güç tanımadım ben bugüne kadar.' sözlerinden sonra, genci, yaşlısı, kadını, erkeğiyle yüz binlerce vatandaşımız meydanlara koştu. Üzerlerine yağan kurşunlara rağmen bir adım dahi geri adım atmadı, iradesine sahip çıktı. O gece şafak vaktine kadar pek çok kahramanlık öyküsü yazıldı. 99'u İstanbul'umuzdan 253 vatan evladı şehadet şerbeti içti. 2 bin 700 'den fazla vatan evladı gazilik ile şereflendi. Yüce kitabımızda buyurulduğu gibi, 'Onlar tuzak kurdu, Allah da onların tuzaklarını bozdu.' Allah'ın izni ve milletimizin ferasetiyle tüm planlar, tüm tuzaklar boşa çıktı.

Kıymetli misafirler, bin yıldır bize vatan olan bu toprakları ebedi vatan kılmak için göz kırpmadan ölüme yürüyen 15 Temmuz şehitlerimize borcumuzu asla ödeyemeyiz. Onları yaşadığımız, var olduğumuz müddetçe minnetle, şükranla yad edeceğiz. Hatıraları, hatıramız; emanetleri, emanetimizdir. Acınız, acımız; hüznünüz, hüznümüzdür. Bu devlet ve millet sizin sayenizde dimdik ayaktadır. Aydınlık geleceğe yürüyüşüne kararlılıkla devam etmektedir. Bizler de bu bilinçle kahraman ecdadımıza, şehitlerimize layık olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere vatanımızın bekası, milletimizin huzuru için gözünü kırpmadan şehadete koşan tüm yiğitlerimizi minnetle anıyorum. Rabb'im şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Gazilik payesiyle şereflenen tüm kardeşlerime şükranlarımı arz ediyor, hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Davetimize icabet ederek bizleri onurlandıran siz kıymetli annelere, babalara, kardeşlere, eş ve çocuklara hürmet ve şükranlarımı sunuyorum. Rabbim, devletimizi, milletimizi, birliğimizi daim eylesin niyazıyla sizleri tekraren hürmetle, muhabbetle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşması sonrası Vali Gül tek tek masaları dolaşarak konuklarla selamlaştı, ardından konuklar ve şehit yakınları ile yemek yenildi.

Kaynak: İHA

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