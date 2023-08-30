Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: Partiyi dağıtacak kadar sert bir baskı altındayız - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: Partiyi dağıtacak kadar sert bir baskı altındayız

Kılıçdaroğlu\'ndan çok konuşulacak çıkış: Partiyi dağıtacak kadar sert bir baskı altındayız
Son Güncelleme: 30.08.2023 14:04

Son dönemlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde başlatılan değişim tartışmalarına direnmeye çalışan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Kılıçdaroğlu seçim sonrası partisine ve kendisine yönelik tepkilere ilişkin ''Üzerimizde seçim sonrası ağır bir baskı oluştu. Partiyi dağıtacak kadar sert bir baskı. Bu hala sürüyor'' ifadelerini kullandı.

2023 seçimlerinde aldıkları yenilginin ardından CHP'nin ve Millet İttifakı'nın lideri olarak eleştiri oklarının hedefi haline gelen Kemal Kılıçdaroğlu, yaşanan tartışmalara ilişkin çarpıcı mesajlar verdi.

"PARTİYİ DAĞITACAK KADAR SERT BİR BASKI OLUŞTU"

Seçim sonrası partisine ve kendisine yönelik tepkilerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Üzerimizde seçim sonrası ağır bir baskı oluştu. Partiyi dağıtacak kadar sert bir baskı. Bu hala sürüyor" dedi.

"SEÇİMDEN SONRA ÖZELEŞTİRİ YAPABİLİRDİK"

Oral Çalışlar'a konuşan Kılıçdaroğlu, seçimden sonra bir özeleştiri yapmaları gerektiğini belirterek "Seçimden birkaç gün sonra kamuoyu önüne ekibimle birlikte çıkıp hesap vermeyi, bir özeleştiri yapmayı gerçekleştirebilirdik. Aslında parti kademelerinde bunu yaptık. Ama açıktan herkesi bilgilendirici bir değerlendirme yapmamış olmamız bir eksiklik. Millet İttifakı'nın bileşenleri ile böyle bir deneme yapılabilirdi ama onlar adına konuşmak doğru olmaz" şeklinde konuştu.

"PARTİ BU ŞEKİLDE DE YENİLENİYOR"

Kurultay sürecinde yönetim açısından sorun çıkmayacağı görüşünü dile getiren Kılıçdaroğlu, "CHP'de şu anda il ve ilçe örgütlerinin başındaki arkadaşlarımızın çoğu eski gençlik kollarında çalışanlar. Parti bu şekilde de yenileniyor" ifadelerini kullandı.

"LİSTELERE YÖNELİK ELEŞTİRİLER HAKSIZDIR"

CHP'nin diğer partilerle oluşturdukları ortak milletvekili listesine gelen eleştirileri de değinen Kılıçdaroğlu, "Diğer partilerle oluşturduğumuz milletvekili aday listelerine yönelik eleştiriler haksızdır. Yüzde 25 oyumuz var, yüzde 50'ye ulaşmak için müttefiklere muhtacız. Bu listeleri bahane ederek partimiz içinde sert ve öfkeli tepkiler örgütlendi. 'Parti sağa kayıyor' haksız değerlendirmeleri yapıldı. Bazı ulusalcı seçmenler bu propagandanın da etkisiyle aşırı milliyetçi seçenekleri tercih etti. Bu partilerle yapılan ittifakın belgeleri olan ortak Protokol ve Anayasa değişiklik taslağı okunduğunda gelişmiş bir demokrasi programı hazırlandığı görülebilir" dedi.

"MUHAFAZAKAR KİTLE" VURGUSU

Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını ise şöyle değerlendirdi: "İktidardan kopuş eğiliminde olan muhafazakâr kitle, sonucu tayin etti. Bu aday listelerine gösterilen aşırı tepkilerden, söz konusu kitle olumsuz yönde etkilendi. Kararsız muhafazakârlar, 'Ulusalcılar iktidara gelirse yeniden eski günlere dönebiliriz korkusu' ile oylarını dönüp tekrar Erdoğan'a verdiler."

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: Partiyi dağıtacak kadar sert bir baskı altındayız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: Partiyi dağıtacak kadar sert bir baskı altındayız - Son Dakika
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