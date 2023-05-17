İstifa mı etti, görevden mi alındı? Onursal Adıgüzel seçimden sonra ilk defa konuştu - Son Dakika
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İstifa mı etti, görevden mi alındı? Onursal Adıgüzel seçimden sonra ilk defa konuştu

17.05.2023 22:17

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, 14 Mayıs seçimi ardından verilerin girişine dair eleştirilerden sonra görevinden ayrılmıştı. İstifa mı ettiği yoksa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden mi alındığı merak konusu olan Adıgüzel, katıldığı televizyon yayınında Kılıçdaroğlu'nun zarar görmemesi adına görevinden istifa ettiğini açıkladı. Adıgüzel, seçim gecesi teknik sorun yaşandığı iddialarını da yalanladı.

14 Mayıs seçimlerinde verilerin girişine dair eleştirilerin hedefi olan CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, seçimin ertesi günü görevinden ayrılmıştı.

ONURSAL ADIGÜZEL SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Aralarında İsmail Saymaz'ın da bulunduğu birçok gazeteci tarafından Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alındığına yönelik iddialar ortaya atılan Adıgüzel, günler sonra sessizliğini bozdu.

"SİSTEMDE 1 DAKİKALIK BİLE KESİNTİ OLMADI"

Katıldığı canlı yayında istifa mı ettiği yoksa görevden mi alındığına yönelik soruya yanıt veren Adıgüzel, "Ben bu eleştirileri görünce görevimden istifa ettim. Bunun da iki sebebi var, biri 13. Cumhurbaşkanımız olacak sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun zarar görmemesi bu süreçten, ikincisi de ben bu görevden ayrıldım ama sizin aracılığınızla da çağrım olsun bu işi bilen bütün profesyonellere diyorum ki biz işimizi doğru yaptık, 1 dk. bile bir kesintimiz olmadı, gelsin bizi denetlesinler.

"YANLIŞ BİR ALGI VAR, HAKSIZLIK YAPILIYOR"

O kadar açık bir sistemimiz var. Kim denetlemek istiyorsa, kaç sandık sonucu aldık, o gece loglar nasıldı, hiç sistem down oldu mu? bunları açıklamak isteriz. Çünkü bir yanlış algı var. Şöyle bir haksızlık yapılıyor. Ben iletişim teknolojilerinden sorumluyum.

"SEÇİM GECESİ CHP EN UFAK BİR HATA BİLE YAPMADI"

Asıl sandık meselesi ise bir operasyon, çok büyük bir harekat. Bunun bir çok bileşeni var. Onun için gördüğüm lüzum üzerine bu kadar cesurca sizin sorularınıza cevap vermek için ben görevimden istifa ettim. CHP en ufak bir hata bile yapmadı teknolojik olarak seçim gecesi. Bunun da şahitleri var."

YORUMLAR
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Onursal Adıgüzel kendini böyle savundu: Yalnızca 313 sandıkta yoktuk, sistem sıfır sorunla çalıştı Onursal Adıgüzel kendini böyle savundu: Yalnızca 313 sandıkta yoktuk, sistem sıfır sorunla çalıştı

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Son Dakika Politika İstifa mı etti, görevden mi alındı? Onursal Adıgüzel seçimden sonra ilk defa konuştu - Son Dakika


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