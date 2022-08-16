İsveç Başbakanı Andersson: "Türkiye ile imzaladığımız mutabakat zaptına uyacağız" - Son Dakika
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İsveç Başbakanı Andersson: "Türkiye ile imzaladığımız mutabakat zaptına uyacağız"

16.08.2022 16:03
İsveç Başbakanı Andersson: "Türkiye ile imzaladığımız mutabakat zaptına uyacağız"

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson yaptığı açıklamada, "İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında imzalanan mutabakat zaptına sadık kalacağız" dedi.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson yaptığı açıklamada, "İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında imzalanan mutabakat zaptına sadık kalacağız" dedi.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsveç'in başkenti Stockholm'da ortak basın toplantısı düzenledi. İsveç Başbakanı Andersson konuşmasında, "İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında NATO üyelik başvuruları konusunda imzalanan mutabakat zaptına sadık kalacağız" dedi. Başbakan Andersson açıklamasında Türkiye'nin anlaşmada İsveç'in 73 kişiyi Türkiye'ye iade etme sözü verdiğini hatırlatarak, "İsveç'te işlenmekte olan iade davaları elbette İsveç ve uluslararası hukuka göre ele alınacak" ifadelerini kullandı.

Başbakan Andersson ayrıca açıklamasında dolandırıcılık suçundan aranan Türk vatandaşı Okan Kale'nin geçtiğimiz hafta iade edildiğini belirterek, kararın İsveç ve uluslararası hukuka uygun olarak alındığını ve Stockholm'ün bu yönde çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Almanya Başbakanı Scholz ise yaptığı konuşmada Finlandiya ve İsveç'i NATO'da görmeyi dört gözle beklediğini ve NATO'nun Kuzey ülkelerine ortak olarak ihtiyaç duyduğunu belirterek, "İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile yaptığı anlaşmalar geleceğe dönük iyi bir yol gösteriyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haziran ayında İsveç ve Finlandiya'nın, Türkiye'nin beklediği terör zanlılarını iade taleplerini Avrupa Suçluların İadesi Sözleşmesi'ne göre ele alacağını öngören madde nedeniyle, İsveç'in 73 kişiyi Türkiye'ye iade etme sözü verdiğini açıklamıştı. - STOCKHOLM

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Kaynak: İHA

Finlandiya, Stockholm, Türkiye, İsveç, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İsveç Başbakanı Andersson: 'Türkiye ile imzaladığımız mutabakat zaptına uyacağız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsveç Başbakanı Andersson: "Türkiye ile imzaladığımız mutabakat zaptına uyacağız" - Son Dakika
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