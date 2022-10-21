İsveç'ten Türkiye'ye "PKK" mektubu - Son Dakika
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İsveç'ten Türkiye'ye "PKK" mektubu

21.10.2022 17:11
İsveç'ten Türkiye'ye "PKK" mektubu

İngiliz haber ajansı Reuters, 6 Ekim'de Ankara'ya gönderilen ve İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermek amacıyla somut adımlar attığına dair 14 örneğin yer aldığı mektubun detaylarına ulaştı.

İngiliz haber ajansı Reuters, 6 Ekim'de Ankara'ya gönderilen ve İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermek amacıyla somut adımlar attığına dair 14 örneğin yer aldığı mektubun detaylarına ulaştı.

İngiltere merkezli Reuters haber ajansının özel haberine göre İsveç yönetiminden Ankara'ya gönderilen 6 Ekim 2022 tarihli bir mektupta, İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili Türkiye'nin endişelerini gidermek için terör örgütü PKK'ya karşı terörle mücadele çabalarını hızlandırmak da dahil olmak üzere "somut adımlar attığı" ifade edildi. İki sayfalık mektupta, İsveç'in Haziran ayında Türkiye ve Finlandiya ile imzaladığı "mutabakatın uygulanmasına tamamen bağlı olduğunu" göstermek için attığı adımlardan 14 örneğe yer verildi. Ayrıca "üçlü anlaşmanın tüm temel unsurları üzerinde somut adımlar atıldığına" vurgu yapıldığı kaydedildi. Mektupta, "İsveç güvenlik ve terörle mücadele servisi Sapo, PKK'ya karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı ve Türkiye'nin istihbarat teşkilatı MİT ile görüşmek üzere Eylül ayında Türkiye'ye üst düzey bir ziyaret gerçekleştirdi" ifadelerinin kullanıldığı belirtildi. Ayrıca, "İsveç makamları PKK'nın İsveç'in ulusal güvenliğine yönelik tehditlerdeki ve organize suçtaki rolüne ilişkin yeni analizler yaptı, bu muhtemelen somut sonuçlara yol açacaktır" denildiği kaydedildi. Ankara'nın talebi üzerine 31 Ağustos'ta 1 Türk vatandaşının iade edildiği, 2019'dan bu yana Türkiye'ye toplam 4 iade yapıldığı belirtilerek, "İsveç, Türk istihbaratını dikkate alarak ve İsveç yasaları ile Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi'ne uygun olarak terör zanlılarına ilişkin bekleyen iade taleplerini ivedilikle ve kapsamlı bir şekilde ele almaya kararlıdır" ifadeleri kullanıldı. - STOCKHOLM

Kaynak: İHA
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Türkiye, Ankara, İsveç, PKK, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İsveç'ten Türkiye'ye 'PKK' mektubu - Son Dakika

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