İtalya'dan İspanya'ya Göçmen Yanıtı - Son Dakika
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İtalya'dan İspanya'ya Göçmen Yanıtı

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İtalya, İspanya'nın sınır kontrolü talebini reddetti, Schengen uygulamasını 15 Ağustos'a kadar sürdürecek.

İtalya hükümeti, Sebte'ye yaşanan göçmen akını nedeniyle İspanya'ya uygulanan sınır kontrolünün kaldırılması yönündeki talebi reddederek, "İtalya, ültimatomları veya dayatmaları kabul etmez. İspanya ile Schengen uygulamasının askıya alınması, 15 Ağustos'a kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.

İspanya yönetiminin Sebte'ye düzensiz göçmen akınının ardından İtalya'nın uyguladığı sınır kontrollerinin Pazar gününe kadar kaldırılmaması halinde misilleme yapılacağı uyarısına İtalya'dan cevap geldi. İtalya hükümetinden yapılan açıklamada, "İtalya, ulusal güvenlik ve sınır kontrolü konularında yurt dışından gelen ültimatomları veya dayatmaları kabul etmez. İspanya'dan gelen üçüncü ülke vatandaşları için Schengen Anlaşması'nın uygulanmasının askıya alınması kararını, en azından 15 Ağustos'a kadar ve her halükarda İtalya için güvenlik ve terör riskleri tamamen ortadan kalkana kadar hiçbir şartta yeniden değerlendirme niyetinde değiliz. İspanyol yetkililerinin kendi açıklamalarına göre o tarihte Sebte'ye yeni bir göçmen dalgasının gelmesi bekleniyor" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "İtalya için hiçbir güvenlik veya terör riski kalmayacağından, yeni bir dalganın yaşanmayacağından ve Avrupa topraklarına doğru düzensiz göçmenlerin yönelmeyeceğinden emin olduğumuzda daha önce alınan kararları gözden geçirmek mümkün olacaktır. Bu durum, İspanya gibi dost bir ülkeye karşı herhangi bir önyargı içermemektedir. Geçmişte İtalyan hükümetinin, örneğin Slovenya'ya yönelik aldığı benzer kararlar ve Avrupa hükümetlerinin İtalya ve İspanya'ya yönelik aldığı kararlara benzer niteliktedir. Bu şartların tamamı ortadan kalkarsa İtalya, Madrid hükümetiyle yapıcı diyaloğu sürdürmeye hazırdır" denildi.

İspanya Jandarması, 15 Ağustos'ta Sebte'ye yasa dışı yollarda geçiş yapılması yönündeki çağrıların farkında olduğunu açıklamıştı.

İspanya ile kara sınırı olmayan İtalya, Sebte'ye yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenlerin İtalya'ya geçmesini engelleme gerekçesiyle İspanya ile Schengen anlaşmasını askıya almıştı.

İspanya'nınj İtalya'ya misilleme tehdidi

İspanya yönetimi, Kuzey Afrika'daki toprağı olan özerk il statüsündeki Sebte'ye Fas sınırından yaşanan göçmen akını nedeniyle ilişkilerin gerildiği İtalya'ya yönelik saatler önce uyarı niteliğinde açıklama yapmıştı. Açıklamada, İtalya'nın İspanyol yerleşim bölgesine yaşanan kitlesel göçmen akını sonrasında uyguladığı sınır kontrollerinin Pazar gününe kadar kaldırılmaması halinde İtalya'dan gelen yolculara yönelik misilleme yapılacağı ifade edilmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İtalya'dan İspanya'ya Göçmen Yanıtı - Son Dakika

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