İtalya İsrail Büyükelçisini Çağırdı

İtalya Savunma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) ateş açılmasının ardından İsrail Büyükelçisini bakanlığa çağırdı.
İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) mevzilerini vurmasının ardından İtalya harekete geçti. Adı açıklanmayan bir hükümet kaynağı, UNIFIL saldırısının ardından İsrail Büyükelçisinin İtalya Savunma Bakanlığına çağırıldığını aktardı.
İsrail'in açtığı ateş sonucu UNIFIL'in Naqoura'daki ana üssünde bulunan bir UNIFIL nöbetçi kulesi isabet almış, 2 asker hafif şekilde yaralanmıştı. - ROMA
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