İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu Sağlık Sorunları Nedeniyle Görevinden İstifa Etti

Politika

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti. Görevinden ayrıldığını sosyal medya hesaplarından duyuran Hasanoğlu partililerden helallik istedi.

İYİ Parti Osmangazi Kurucu İlçe Başkanlığı görevinin ardından yaklaşık 2 yıldır Bursa İl Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Hasanoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda görevinden istifa ettiğini açıkladı. Uzun bir süredir sağlık sorunları yaşadığını söyleyen Hasanoğlu uzun istişareler sonucu bu kararı aldığını ifade ederek partililerden helallik istedi.

"Bizler vicdanen huzurluyuz"

Görev süresi boyunca yapılan işlerden dolayı mutluluğunu dile getiren Hasanoğlu, "2017 Aralık ayında tarafıma tevdi edilen İYİ Parti Osmangazi Kurucu İlçe Başkanlığı görevimden bu güne kadar kesintisiz Bursa'da yaklaşık 7 yıldır Cesurlar Hareketi'nin çok önemli iki başkanlık makamında bulunma şerefine nail oldum. Osmangazi İlçe Başkanı olarak olağanüstü hal döneminde teşkilatlanmayı sağlayarak 24 Haziran 2018 Genel ve 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde ekibimle birlikte Osmangazi'de partimin başarısı ve Bursamız için hizmet etmeye çalıştık. 5 yıllık ilçe başkanlığı dönemimde yine ekibimle birlikte partimiz adına hem Bursa, hem de Türkiye genelinde birçok ilklere imza attık. 5 yıllık Osmangazi İlçe Başkanlığı sürecimin sonunda 4 Aralık 2022 tarihindeki Osmangazi İlçe Başkanlığımızın 3. Olağan Kongresinde aday olmayarak bayrağı hür irademle devrettim ve sonrasında 29 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilen Bursa İl Başkanlığımızın 3. Olağan Kongresi'nde de delegenin yüzde 70 teveccühü ile ekibimle birlikte il başkanı olarak seçildim. Bu çalışmaların semeresi olarak da şu anda 81 ilimiz arasında İYİ Partinin 2 milletvekili ve 2 Belediye Başkanlığı olan tek ilinin olmasında ekibim ile birlikte ortaya koyduğumuz performansın katkısı vardır ve kim ne derse desin ne eleştiri getirirse getirsin bizler vicdanen huzurluyuz. Bugün geldiğim noktada ise yine kim ne derse desin ne eleştiri getirirse getirsin yaklaşık 7 yıldır Bursa'da cesurlar hareketine kesintisiz başkanlık yapmaya, maddi - manevi katkı koymaya, ailemin zamanlarını çalarak gece gündüz, gerektiğinde mesaimi ve işyerimdeki tüm sorumlukları da aksatarak görev yapmaya çalıştım. Her kulun eksiği olabildiği gibi mutlaka benim de eksikliklerim olmuştur, eksiklerimiz takdirinizle affola" dedi.

"Bursa'dan ayrılmadan düşüncemi genel başkanımıza da ilettim"

Görevden ayrılık düşüncesini, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Bursa programında kendisine ilettiğini söyleyen Hasanoğlu, "Tüm bunları yaparken de yaklaşık bir yıl önce rutin kontrollerle ortaya çıkan şüpheli bir sağlık sorunum sebebiyle dönem dönem yaptırdığım tetkik kontrollerimde maalesef ki sonuçlar sıkıntılı gitmeye başladı. 2024 Haziran başında başlayan medikal tedavi sürecim, 18 Temmuz'da geçirdiğim bir operasyonla devam ediyor ve sağlığıma kavuşmak için mücadele ediyorum. Bugüne kadar ki siyasi hayatımın tamamında koltuk ile ilgili bir derdim olmadığı gibi bugünde aynı düsturla Haziran başında sağlıkla ilgili sorunlarımın ortaya çıktığı ilk gün, Teşkilat Başkanımız Bursa Milletvekili Hasan Toktaş ve Bursa Milletvekilimiz Selçuk Türkoğlu'nu arayıp bilgi verdim. Bu saatten sonra partime arzu ettiğim katkıyı sağlayamayacağımdan dolayı da görevimden affımı istedim. Fakat her ikisinin de "Başkanım, kararınıza saygımız sonsuz, fakat sizler öncelikle sağlığınıza kavuşun, sonrasına bakarız" demelerinin telkini ile süreç bugüne kaldı. Bursa'dan ayrılmadan düşüncemi genel başkanımıza da ilettim, kendileri bir daha düşünmemi, hatta mümkünse sağlığımı zorlamayacak şekilde devam etmemi ama sonunda kararım ne olursa olsun saygı duyacağını belirti. Bu son program ile birlikte de sağlık sorunlarım sebebi ile İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı görevime, Genel Merkezimizin tasarrufu ile Bursa İl Başkanlığını teşkilatlandırmak üzere görevlendirilecek olan dava arkadaşıma koltuğu devretmek üzere son noktayı koyduğumu kamuoyu ile paylaşmak isterim. Son olarak da 7 yıllık başkanlık dönemimde ilk başta sevgili aileme, benim bu yoğun tempodaki sürecime gece gündüz katlandıkları için haklarını helal etmelerini isterim. Bu süreçte bana ekip arkadaşlığı yapan ve yukarıda değindiğim tüm bu proje ve çalışmalara katkı koyan tüm il ve ilçe yönetim kurulu üyelerime ve il başkanlığı dönemimde ki tüm ilçe başkanlarıma ve teşkilatlarına da sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunarım" şeklinde konuştu. - BURSA