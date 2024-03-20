İYİ Parti Bursa İl Başkanı Dr. Mehmet Hasanoğlu, CHP Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Şükrü Erdem'in, "Abdullah Öcalan terörist değildi, siz bana güvenin adam hain değil" şeklindeki ifadesine sert tepki gösterdi.
Erdem'in terör örgütü başını adeta meşrulaştıran bir söylemde bulunmasının kabul edilemeyeceğini vurgulayan Hasanoğlu, "Şükrü Erdem'in bu ifadesi tam bir skandaldır. Türk milletinden derhal özür dilemelidir" dedi.
Söz konusu söylemi şiddetle kınadıklarını belirten İYİ Parti İl Başkanı Dr. Mehmet Hasanoğlu konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
"CHP Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Şükrü Erdem, vatandaşlarla yaptığı bir kahvehane sohbetinde, 'Abdullah Öcalan ilk olarak terörist değildi. Siz bana güvenin, adam hain değil. Artık PKK falan yok. Bitti o işler' şeklinde sözler sarf etmiştir. On binlerce insanımızın katiliyle ilgili böyle, bu tür ifadelerde bulunulması, Türk milletinin vicdanını kanatmıştır. Erdem başta şehit ailelerimiz olmak üzere bölücü örgütün yol açtığı acıları da hiçe saymıştır. Bakanlık yapmış, devlet görevinde bulunmuş, şimdi de Mustafakemalpaşa gibi manevi değerleri yüksek hemşehrilerimizin yaşadığı bir ilçemizin Belediye Başkanlığına adaylığını koymuş bir şahsiyetin, söz konusu ifadelerini şiddetle kınıyor, Mustafakemalpaşalılardan ve Türk milletinden derhal özür dilemeye çağırıyoruz." - BURSA
Son Dakika › Politika › İYİ Parti Bursa İl Başkanı, CHP Adayının Öcalan İfadesine Tepki Gösterdi - Son Dakika
Emniyet Genel Müdürlüğü, FETÖ ile mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini açıkladı. 11 yıl hapis cezası bulunan terör örgütünün önemli isimlerinden olan eski vali Ahmet Pek, Sivas Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar sonucu saklandığı gaybubet evinde yakalandı.
İnegöl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Çayyaka Mahallesinde bir evde ülkeye kaçak yollarla giren 5 yabancı uyruklu şahsı tespit etti. Şahıslar gözaltına alınarak sınır dışı edilmek üzere Bursa İl Göç İdaresine teslim edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtilerek, 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Vali Ahmet Pek'in saklandığı gaybubet evinde yakalandığı bildirildi. Pek, terör örgütünün önemli isimlerinden biri olarak değerlendiriliyor ve FETÖ faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda yakalandı.
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