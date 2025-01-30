İYİ Parti'den Gençler ve Cezaevi Bütçesi Üzerine Eleştiriler

Politika

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Gençler hayallerini ve umutlarını kaybetmiş. Bu ülkenin sosyal sermayesi pırıl pırıl gençler, istikbalini yurt dışında kurgulamaya başlamışlar." dedi.

Çömez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de artık hukukun üstünlüğünden bahsetmenin mümkün olmadığını savunan Çömez, "2002 yılında Türkiye'de 59 bin 187 hükümlü ve tutuklu varmış, bugün bu sayı 300 bini geçti. 2025 yılı içerisinde 1,2 milyar liralık bir cezaevi bütçesi ayrılmış. Bu bütçe 2027 yılı sonuna kadar da 23,5 milyar lira olacak. 11 yeni cezaevi yapılacak bu ülkede. 11 yeni cezaevi için planlanan alan 703 bin 974 metrekare. Açıkçası gördükleri her yerde cezaevi planlayan bir iktidar haline geldiler." diye konuştu.

Halk TV yayınında "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından başlatılan soruşturma hakkında değerlendirmelerde bulunan Çömez, şu ifadeleri kullandı:

"Halk TV'de olanlar, orada paylaşılanlar basın etiği açısından sorgulanabilir. Bunun sorgulamasını yetkili merciler yapar. Eğer bir soruşturma açmak istiyorsanız ve buna dair bir kanun maddesi de bulmak istiyorsanız bununla ilgili belki, 'haberleşmenin gizliliğinin ihlaliyle ilgili' 132. maddeyi tartışabilirsiniz ama her iki durumda da ortada bir katalog suç yoktur. Bununla ilgili yapılması gerekenler bellidir. Yazı yazarsınız ve dersiniz ki 'bu konuda ifadenizi alacağız.' Peki bunlar ne yapıyorlar? Bildiğiniz terörist muamelesi yapıyorlar. Türkiye'nin tanıdığı, bildiği, her gün ekranlarda olan ama hepsinin ortak özelliği iktidarın yaptıklarına 'hayır' diyen, onlara itiraz eden muhalif gazeteciler. Teker teker alınıyor, götürülüyor, sorgulanıyor, sabaha kadar tutuluyor."

"Gençler hayallerini ve umutlarını kaybetmiş"

Çömez, emeklilerin ucuz ürün almak için pazara akşam saatlerinde gittiğini söyleyerek, "Gençler hayallerini ve umutlarını kaybetmiş. Bu ülkenin sosyal sermayesi pırıl pırıl gençler, istikbalini yurt dışında kurgulamaya başlamışlar." diye konuştu.

Çömez, şehit edilen Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın vefatından birkaç gün önce düzenlediği basın toplantısında, Hizbullah terör örgütü üyeliğinden aranan Nizamettin Gökçe'nin adını açıkladığını ve Gökçe'nin daha sonra 3 kişinin öldürülmesinden sorumlu olduğunu ileri sürdü.

Gökçe'nin bu dava kapsamında yargılandığını ama şizofreni şüphesiyle serbest bırakıldığını anlatan Çömez, "Bu şahıs o esnada, sınavlara girdi, sınavları geçti ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde eğitime başladı. Bu adam ardından doktor oldu. Sahte bir isimle, İstanbul Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Soğanlı Aile Sağlığı Merkezi'nde doktor olarak çalışmaya başladı." dedi.