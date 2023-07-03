İYİ Parti'deki görevinden istifa eden Aytun Çıray: Meral Hanım siyasi canlı bomba gibi davrandı - Son Dakika
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İYİ Parti'deki görevinden istifa eden Aytun Çıray: Meral Hanım siyasi canlı bomba gibi davrandı

03.07.2023 10:09

İYİ Parti'den istifa eden eski İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP'den 15 milletvekili almasını eleştirerek, "Meral Hanım siyasi canlı bomba gibi davrandı" dedi. Çıray, İYİ Parti'nin Türkiye'yi yönetmeye talip olabileceğini sorgularken, fırsatların boşa harcandığını dile getirdi.

İYİ Parti'den istifa eden ve mektubunda kendisine ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a İYİ Parti içinde "operasyon çekildiğini" ileri süren eski İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "CHP'den 15 milletvekili almak hayatımın en büyük hatası" sözlerini "Meral Hanım siyasi canlı bomba gibi davrandı" ifadesiyle eleştirdi.

"BÖYLE BİR PARTİ TÜRKİYE'Yİ YÖNETMEYE TALİP OLABİLİR Mİ?"

Çıray sözlerine şöyle devam etti; "Çocukken torunlarından biri çok bağırıp çağırdığında anneannem "Suç bastırıyor" derdi. İçinde vizyon ve misyon olmayan kurultay konuşması ciddiye alınmaz. Zaten delege de ona, yakın çevresinin üzerini çizerek cevap verdi. Düşünebiliyor musunuz; grubunda Alevi olmayan, vali, büyükelçi ve sürekli anayasa tartışılacak bir ülkede yetkin anayasacı olmayan parti Türkiye'yi yönetmeye talip olabilir mi? Meral Hanım siyasi canlı bomba gibi davrandı."

İYİ Parti'den istifa eden eski İzmir Milletvekili Aytun Çıray.

"FIRSATLAR BOZUK PARA GİBİ HARCANIYOR"

Akşener'in seçime girebilmek için CHP'den 15 milletvekili almasını 'hayatının en büyük mutluluğu' olarak nitelendirmesi gerektiğini belirten Çıray, "'15 milletvekili olayı' gerek kendisinin liderliği gerekse İYİ Parti için siyasi partiler tarihimizde benzeri görülmemiş bir imkan kapısı açmıştı. Ama Sevgili Balbay'ın deyişiyle siyasi tarihimizin 'en büyük insan öğütücüsü' olunca olağanüstü fırsatlar bozuk para gibi harcanıyor.

"İYİ PARTİ ADINA ÇOK ÜZÜLDÜM"

Size de eşine rastlanmamış bu başarısızlığı perdelemek ve örtmek için bir dramayı abartılı mimikler ve vücut dili eşliğinde, esasen 'kuyruk siyaseti' gibi liderlik kapasitenizin sorgulanmasına yol açacak ibarelerle acıklı bir liderlik parodisi sahnelemek kalıyor. Hem yıllar öncesine dayalı var olduğunu zannettiğim dostluğumuz nedeniyle kendisi adına, hem de herkesin emeği olan İYİ Parti adına çok üzüldüm" ifadelerini kullandı.

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Meral Akşener, Aytun Çıray, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti'deki görevinden istifa eden Aytun Çıray: Meral Hanım siyasi canlı bomba gibi davrandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti'deki görevinden istifa eden Aytun Çıray: Meral Hanım siyasi canlı bomba gibi davrandı - Son Dakika
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