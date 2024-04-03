31 Mart tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde İYİ Parti'den Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı, bugün mazbatasını alarak göreve resmen başladı.
Nevşehir Adalet Sarayı'nda düzenlenen mazbata töreninde konuşan Rasim Arı, "Aslolan millettir. Bu seçimi ben kazanmadım, Nevşehir kazandı, Nevşehir'in demokrasisi kazandı. Nevşehir demokrasisi Türkiye'ye örnek bir tavır sergiledi. O yüzden tüm halkımıza huzurunuzda teşekkürlerimi iletiyorum. Artık seçim bitmiştir, defter kapanmıştır. Artık Nevşehir'in lafa değil icraata ihtiyacı var. Nevşehir'in siyasi ayrımcılığa değil birlikteliğe, kardeşliğe, ortak akla ve herkesi kucaklayan bir tavra ihtiyacı var" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR
Son Dakika › Politika › İYİ Parti'den Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı Göreve Başladı - Son Dakika
Seçim zaferinin ardından Esenyurtlularla buluşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Esenyurt'u barış ve kardeşlik şehrine dönüştüreceğini belirtti.
31 Mart seçimlerinde CHP'ye geçen İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde AK Parti'nin itirazı üzerine yeniden sayım işleri başladı. CHP'li kaynaklar sayımın geçersiz oylarla sınırlı kalması gerektiğini belirtip itiraz sonucu beklenmeden tüm sayımın yeniden yapılmasına karşı çıkarken, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım CHP'lilerin hakime ve kurula baskı yaparak sayım işlemini engellemeye çalıştıklarını ifade etti. Öte yandan sayım işlemleri sırasında iki taraf arasında kavga çıktı.
İYİ Parti'den Mut Belediye Başkanı seçilen Murat Orhan, mazbatasını alarak göreve başladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'nde ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşunun konvoyuna düzenlediği saldırıda çoğu Batı uyruklu 7 kişi hayatını kaybetti. Saldırının İsrail ordusundaki komutanların başına buyruk hareket etmesinden kaynaklandığı belirtildi. Ordu kaynaklarına göre saldırının koordinasyonsuzlukla ilgisi olmadığı ve Gazze'deki askeri birliklerin istedikleri her şeyi yaptığı ifade edildi.
Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, gümrük kaçağı binlerce tütün mamulü, tabanca ve kozmetik ürün ele geçirildi. 14 şahıs gözaltına alındı.
Kartal Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla Soğanlık Gümüşpınar Mahallesi'nde mahalle iftarı düzenledi. Başkan Gökhan Yüksel, vatandaşlarla birlikte orucunu açtı ve uzun süre sohbet etti. İftar sonrasında ise çocuklara yönelik Ramazan eğlencesi düzenlendi.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Güncel İl Yapılanması Soruşturması kapsamında yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
AK Parti'nin itiraz başvurusu sonrası, Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nda oyların yeniden sayımı saat 11.00 itibarıyla başladı. AK Parti ve CHP'den görevliler ile İl Seçim Kurulu görevlileri tarafından yapılan sayım işlemleri, Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi önünde takip ediliyor.
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