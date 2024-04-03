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İYİ Parti'den Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı Göreve Başladı - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti'den Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı Göreve Başladı

İYİ Parti\'den Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı Göreve Başladı

31 Mart tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde İYİ Parti'den Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı, bugün mazbatasını alarak göreve resmen başladı. Arı, mazbata töreninde yaptığı konuşmada Nevşehir'in birlikteliğe, kardeşliğe ve ortak akla ihtiyacı olduğunu vurguladı.

03.04.2024 11:35  Güncelleme: 11:39
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31 Mart tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde İYİ Parti'den Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı, bugün mazbatasını alarak göreve resmen başladı.

Nevşehir Adalet Sarayı'nda düzenlenen mazbata töreninde konuşan Rasim Arı, "Aslolan millettir. Bu seçimi ben kazanmadım, Nevşehir kazandı, Nevşehir'in demokrasisi kazandı. Nevşehir demokrasisi Türkiye'ye örnek bir tavır sergiledi. O yüzden tüm halkımıza huzurunuzda teşekkürlerimi iletiyorum. Artık seçim bitmiştir, defter kapanmıştır. Artık Nevşehir'in lafa değil icraata ihtiyacı var. Nevşehir'in siyasi ayrımcılığa değil birlikteliğe, kardeşliğe, ortak akla ve herkesi kucaklayan bir tavra ihtiyacı var" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İYİ Parti'den Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı Göreve Başladı - Son Dakika

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