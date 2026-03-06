İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı: Savaş aylarca sürebilir, Türkiye göçe hazır olmalı - Son Dakika
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı: Savaş aylarca sürebilir, Türkiye göçe hazır olmalı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı: Savaş aylarca sürebilir, Türkiye göçe hazır olmalı
06.03.2026 14:46
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. ABD-İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimi değerlendiren Özatıcı, savaşın haftalar hatta aylar sürebileceğini söyledi. Türkiye'nin kitlesel göç riskine karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayan Özatıcı, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının enerji fiyatları üzerinden Türkiye'yi de etkileyebileceğini ifade etti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, Haberler.com yayınında Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Ortadoğu'da artan savaş gerilimini değerlendiren Özatıcı, İran'ın uzun süre karşılık verebilecek kapasitede olduğunu belirterek Türkiye'nin olası göç dalgasına ve ekonomik etkilerine karşı tedbir alması gerektiğini söyledi.

"İRAN UZUN SÜRE KARŞILIK VEREBİLİR, SAVAŞ AYLARCA SÜREBİLİR"

Ortadoğu'daki gerilimin kısa sürede sona ermeyebileceğini söyleyen Özatıcı, İran'ın askeri ve siyasi olarak uzun süre direnebilecek bir ülke olduğunu ifade etti. Savaşın haftalar hatta aylar boyunca devam edebileceğini belirten Özatıcı, bu durumun bölgedeki dengeleri daha da karmaşık hale getirebileceğini söyledi. İran'ın Türkiye'ye füze göndermesinin ise kendi menfaatine olmayacağını vurgulayan Özatıcı, bunun bölgesel gerilimi daha da büyüteceğini dile getirdi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı: Savaş aylarca sürebilir, Türkiye göçe hazır olmalı

"BU SAVAŞIN MERKEZİNDE BÜYÜK ORTA DOĞU PROJESİ VAR"

Savaşın arka planında daha büyük stratejik planların bulunduğunu savunan Özatıcı, yaşanan gelişmelerin Büyük Orta Doğu Projesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. ABD ile Çin arasında da uzun vadede ciddi bir rekabet yaşanacağını ifade eden Özatıcı, küresel güç mücadelesinin bölgeyi doğrudan etkilediğini dile getirdi. PJAK ve YPG gibi örgütlerin de uluslararası güçlerin etkisi altında hareket ettiğini öne sürdü.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı: Savaş aylarca sürebilir, Türkiye göçe hazır olmalı

"TÜRKİYE KİTLESEL GÖÇE HAZIR OLMALI"

Özatıcı, savaşın uzaması halinde Türkiye'nin yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu. Türkiye'nin geçmişte hatalı politikalar nedeniyle büyük göç hareketleriyle karşı karşıya kaldığını söyleyen Özatıcı, yeni bir kitlesel göç ihtimaline karşı hazırlık yapılması gerektiğini ifade etti. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının ise enerji fiyatlarında ciddi artışlara yol açabileceğini ve bunun Türkiye ekonomisini doğrudan etkileyebileceğini belirtti.

