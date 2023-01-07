İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Muğla il kongresinde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Muğla il kongresinde konuştu Açıklaması

07.01.2023 16:47
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Muğla il kongresinde konuştu Açıklaması

İYİ Parti Genel Ba

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "2023'te yapılacak seçimleri kazanmak zorunda olduğumuzu bilenleriz. Milletimizin geleceği için, bu iradeyi koymak mecburiyetinde olduğumuzu bildiğimiz, buna inandığımız ve geçmişimiz bugüne kefil olduğu için bu işi başaracağız." dedi.
Akşener, partisinin Menteşe Spor Salonu'nda düzenlediği İl Kongresinde yaptığı konuşmada, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İYİ Parti'nin 2017'de kurulduğunu hatırlatan Akşener, "Tek tek omuz omuza her biriniz kendi cebinizden harcayarak şehir şehir gezdiniz. Muğla'da yaptığımız mitingi hatırlıyorum. Orada olanlar sizlerdiniz. Burayı şereflendiren arkadaşlarım dahil olmak üzere her birimiz öyle çalıştık ki sadece ben 43 il gezmişim." diye konuştu.
Milletin refahını, insanların geleceğini gençlerin umudunu düşündüklerini ve bu nedenle de milliyetçi olduklarını anlatan Akşener, 2017'de kurulan İYİ Parti'nin başarısı için şehir şehir gezdiklerini söyledi.
Akşener, İYİ Parti'nin her zaman ezilenin, haklının, hakkın yanında, haksızlığın, zulmün, zalimliğin karşısında duran bireylerin kurduğu bir siyasi parti olduğunu savundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ceza almasında da değinen Akşener, şunları kaydetti:
"İYİ Parti açısından bakıldığında tarih tekerrür ediyor. 1998'de Sayın Erdoğan, okuduğu bir şiir sebebiyle mahkemeye çıktı ve o mahkemede aynı şekilde mahkum oldu, görevden gitti ve 3-4 ay civarında hapis yattı. O hapse giderken o Saraçhane'deki bir büyük kalabalık vardı bende oradaydım. Malum, bizim geldiğimiz yer haksızlığın karşısında durmaktı. Haksızlık yapan ne kadar zorba, ne kadar zalim, ne kadar güç sahibi olursa olsun onun karşısında dikilmektir. Çünkü biz, milli mücadelenin içinde yer almış kadın ve erkeklerin iradesinin şekillendiği, tecelli ettiği insanlarız. Doğduğumuz günden ve kendimizi bildiğimiz günden itibaren tercihlerimiz bu yönde oldu. Sayın İmamoğlu'nun davasının görüldüğü gün yine oradaydım. 12 Eylül'de pek çok insan işkence, eziyet gördü ama o zaman bile yargıçlar cübbelerine düğme dikmemişlerdi. Bugün yargı o günden daha vesayet altında. Daha fazla emir komuta zincirinin içinde."
Türkiye'yi ve milleti canları pahasına karşılıksız sevdiklerini belirten Akşener, şu değerlendirmede bulundu:
"2023'te yapılacak seçimleri kazanmak zorunda olduğumuzu bilenleriz. Milletimizin geleceği için, bu iradeyi koymak mecburiyetinde olduğumuzu bildiğimiz, buna inandığımız ve geçmişimiz bugüne kefil olduğu için bu işi başaracağız. İddia ediyorum, bu seçimi alacağız. 'Başbakan Meral, Akşener' diyorsunuz ya. Birinci parti çıkacağız bende Başbakan olacağım. Onunla bununla anlaşarak değil, onunla bununla kapı arkalarında ahbaplık ederek değil, ondan bundan bir şey isteyerek değil, kendimiz irademizle, çalışkanlığımızla, gücümüzle milletimizi ikna ederek birinci parti çıkacağız inşallah. Size inanıyor ve güveniyorum."
Akşener'e konuşmasının ardından dokuma halı hediye edildi. Kongre salonunda çocuklarla ve partililerle fotoğraf çektiren Akşener daha sonra salondan ayrıldı.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahattin Bahadır Erdem'in Divan Başkanlığını yaptığı ve mevcut İl Başkanı Davut Cumhur Akmeşe'yle tek liste olarak gidilen seçimde daha sonra oy kullanma işlemine geçildi.

Kaynak: AA
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