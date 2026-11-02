İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Murat Çelik\'in annesinin cenazesine katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, gazeteci Murat Çelik'in hayatını kaybeden annesi Zeynep Parla Çelik'in cenaze törenine katıldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Dervişoğlu, Zeynep Parla Çelik için Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreninde, Murat Çelik ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti.