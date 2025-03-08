İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu\'ndan Suriye Açıklamaları

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu "Henüz Suriye'nin akıbetinin ne olacağı tam olarak belli değil. Yeni bir rejim inşası gerçekleştirilmeye çalışılıyor. O rejimin inşasını gerçekleştirmeye çalışan kuvvetler güç gösterisinde bulunma arzusunu taşıyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı makamında ziyaret etti. Bir süre belediye çalışmaları hakkında bilgi alan Dervişoğlu daha sonra Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar çadırında iftar yaptı.

İftar çıkışı gazetecilere açıklamada bulunan Dervişoğlu "Bu gün aldığımız bilgilere göre Birleşmiş Milletler Suriye Gözlemcilerinin ifadesi ile en son 311 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendik. Son derece üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Bölgede bu tür olayların yaşanmasında muhtemel. Henüz Suriye'nin akıbetinin ne olacağı tam olarak belli değil. Yeni bir rejim inşası gerçekleştirilmeye çalışılıyor. O rejimin inşasını gerçekleştirmeye çalışan kuvvetler güç gösterisinde bulunma arzusunu taşıyor. Alt bölgede güneyde Dürzilere yönelik her hangi bir hareket alanı oluşturabilmeleri mümkün değil. Çünkü Dürzilerin arkasında İsrail var. Fırat'ın doğusunda YPG ve PYD var. Onlar da ABD'nin himayesinde. Birde Hristiyan azınlıklar var. Onlarda Avrupa birliği himayesinin de. Orada güç gösterisinde bulunabilmek için tercih edilenlerde bizim alevi dediğimiz onların Nusayri dedikleri insanlar. O insanların Türkiye'de akrabaları var. Onların başına gelenler, Türkiye'deki akrabalarını üzüntüye ve endişeye sevk ediyor. Bu gün Suriye üzerinde söz hakkı olduğunu söyleyen iktidar sahipleri, diplomatik güçlerini kullanarak oradaki zulme son vermeye davet ediyorlar. Yapılması gereken bu dur. O bölgede olanların özellikle yüreğimizi kanattığını söyleyebilirim" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR