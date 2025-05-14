İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında konuştu Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında konuştu Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin, "Terörsüz Türkiye, terör örgütleriyle ittifakla ve müzakereyle sağlanmaz, hukukla, adaletle, demokrasiyle ve özgürlüklerle sağlanır." dedi.

14.05.2025 16:52
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin, "Terörsüz Türkiye, terör örgütleriyle ittifakla ve müzakereyle sağlanmaz, hukukla, adaletle, demokrasiyle ve özgürlüklerle sağlanır." dedi.

Dervişoğlu, haftalık konuşmasını yapacağı grup toplantısını, Çankaya Birlik Mahallesi'ndeki Lozan Parkı'nda gerçekleştirdi.

Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararıyla başlayan süreç üzerinden iktidarı eleştiren Dervişoğlu, ana muhalefet ve Meclis'te grubu bulunan diğer partilerin de siyasi gerekçelerle ve "acaba yarınlarda neler olur" kaygısıyla, doğrudan bir karşı duruş sergileyemediğini savundu.

Lozan Antlaşması'yla ilgili son dönemde yaşanan tartışmalara değinen ve hükümeti eleştiren Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Terörsüz Türkiye, terör örgütleriyle ittifakla ve müzakereyle sağlanmaz, hukukla, adaletle, demokrasiyle ve özgürlüklerle sağlanır. Tapu senedimiz olan Lozan'ı ret ve inkar ederek, Türkiye'yi işgalci ve soykırımcı ilan eden, elde ettikleri tüm kazanımları silahlı mücadeleyle sağladıklarını söyleyen, silah bırakmayı, Türkiye'den elde edecekleri tavizlere ve beklentilerine uygun yasal ve anayasal düzenlemelere endeksleyen, binlerce evladımızın katiline özgürlük ve siyaset yapma hakkı isteyen, sırtlarını dayadıkları emperyalist güçlerden aldıkları desteklerle hala koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit etmeye kalkışan bu canilerle neyin pazarlığını sürdürüyorsunuz?"

Sürece müsaade edilmesi durumunda, Sevr Antlaşması'nın şartlarının, bugünün gerçekleri ve sıfatlarıyla hayata geçirileceğini ileri süren Dervişoğlu, sadece şehit anneleri, babaları, evlatları, eşleri ve kardeşlerinin değil, 86 milyonun şehit yakını olduğunu vurguladı.

Evlat sahiplerine seslenen Dervişoğlu, "Bizim muhalefetimiz sizsiniz, sorun ve sorgulayın. Konuşun ve bağırın. Yeter ki susmayın. Siz susmazsanız, bu vatanın harimiismeti kararmayacaktır." şeklinde konuştu.

"Bundan sonra bütün günler 19 Mayıs'tır"

Türkiye'nin, "19 Mayıs 1919'daki şartlardan çok uzak olmadığını" ifade eden Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Sanmayın ki, 1919'da atılan adım bugün atılmayacaktır. Bugün günlerden 19 Mayıs'tır. Bundan sonra bütün günler 19 Mayıs'tır. Attığımız her adım hürriyet için, söylediğimiz her söz Cumhuriyet için, ödeyeceğimiz her bedel de Türk milleti içindir. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Binecek bir Bandırma Vapuru, inecek bir Samsun Limanı her zaman vardır."

İYİ Partinin grup toplantısını düzenlediği Lozan Parkı'nda, şehitlerin fotoğrafları parkın çeşitli yerlerine asılırken, partililer terör örgütü aleyhine slogan attı.

Kaynak: AA

İYİ Parti, Politika, Türkiye, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

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