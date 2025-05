İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: \'Terörsüz Türkiye, hukukla ve demokrasiyle sağlanır\'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Terörsüz Türkiye, terör örgütleriyle ittifakla ve müzakereyle sağlanmaz; hukukla, adaletle, demokrasiyle ve özgürlüklerle sağlanır" dedi.

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Lozan Parkı'nda düzenlenen parti grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, "Yıllarca 'PKK' yaftasıyla siyaseti kirletip dizayn ederek iktidarda kalanlar, bugün PKK ile ittifaklarını, 'barış' diye meşrulaştırıyorlar. Bu soysuz ilişkiyi resmileştirip, yeni Türkiye'yi kiminle ve nasıl kuracaklarını ilan ediyorlar. Kurulduğu günden itibaren Cumhuriyetle kavgası bitmeyen AKP'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tapu senedi Lozan'la ilgili düşüncesi; kime, niye düşman olduklarının ve kimle, niye ittifak ettiklerinin de bir özetidir. Cumhuriyet, bunlara göre kapatılması gereken bir parantez, Milli Mücadele özür dilenmesi gereken bir hatadır. 'Terörsüz Türkiye'den kasıt, işte tamda budur. Terörsüz Türkiye, terör örgütleriyle ittifakla ve müzakereyle sağlanmaz; hukukla, adaletle, demokrasiyle ve özgürlüklerle sağlanır" diye konuştu.

'SUSMAYACAĞIZ VE BARIŞA KARŞI OLACAĞIZ'

Dervişoğlu, PKK terör örgütü ile barış yapıldığını ve bununla birlikte Cumhuriyet'in yıkılmak istendiğini söyledi. Dervişoğlu, bunlar yaşanırken vatandaşların demokrasinin geleceğine inanmayacağını vurgulayarak, "Gençlerimiz teğmen olup ordudan atılacak, itiraz edip coplanacak, öğretmen olup atanamayacak, iş bulamayıp göç edecek, yoksulluktan evlenemeyecek, verdiği oy yok sayılacak, aldığı diploma iptal olacak, bağıracak duyulmayacak, ağlayacak görülmeyecek, yaşarken ölüme mahkum edilecek. Kendi vatanında yabancı olacak, kendi toprağında ekmeğe muhtaç kalacak, yarınlardan umut, devletinden güven, iktidardan kabul görmeyecek ve biz de durup susacağız öyle mi? Biz sormayacağız ve biz barışa karşı olacağız, devletiyle savaşanlar bize hukuk diyecek, Cumhuriyeti yıkanlar bize demokrasi öğretecek, teröristle kol kola gezenler bize eşitlikten bahsedecek öyle mi?

'ÖDEYECEĞİMİZ HER BEDEL TÜRK MİLLETİ İÇİNDİR'

Terör örgütü PKK'nın 40 yılda yapamadığını, Cumhur İttifakı'nın 6 ayda yaptığını söyleyen Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 yıldır diyemediğini, PKK'nın bir günde söylediğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı silah bırakıyorum' derken, Türk devletini mağlup ilan edip, tapu senedine savaş açıyorlar. Türk milletine ölesiye yabancılaştılar ki milletimizden de alkış bekliyorlar. Göremedikleri şu; alkışla değil, sandıkta tokatla karşılaşacaklar ve defolup gidecekler. 19 Mayıs'a 5 gün kala buradayız. Sanmayın ki 1919'un şartlarından çok uzaktayız. Sanmayın ki 1919'da atılan adım bugün atılmayacaktır. Bugün günlerden 19 Mayıs'tır. Müsavat Dervişoğlu'nun sözü şudur; Bundan sonra bütün günler bizim için 19 Mayıs'tır. Attığımız her adım hürriyet için, söylediğimiz her söz Cumhuriyet için, ödeyeceğimiz her bedel de Türk milleti içindir" diye konuştu.