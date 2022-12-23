Akşener, İmamoğlu'na verilen hapis cezası kararını değerlendirdi: Dünün mağduru bugünün vesayetçisi oldu, şimdi sayın İmamoğlu'nun ki de bitmeyecek - Son Dakika
Üye Girişi

Akşener, İmamoğlu'na verilen hapis cezası kararını değerlendirdi: Dünün mağduru bugünün vesayetçisi oldu, şimdi sayın İmamoğlu'nun ki de bitmeyecek

23.12.2022 11:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası kararıyla ilgili yaptığı değerlendirmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte aldığı cezayı hatırlatarak, "Dünün mağduru bugünün vesayetçisi oldu. Şimdi sayın Ekrem İmamoğlu'nunki de bitmeyecek. Sadece İstanbul çerçevesine koyarsanız bu şarkı biter" ifadelerine yer verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV'de katıldığı yayında İlker Karagöz'ün sorularını yanıtladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği suçlamasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasını değerlendiren Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da geçmişte aldığı cezayı hatırlatarak dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

"16 MİLYON İSTANBULLUNUN İRADESİNE UZATILMIŞ BİR EL"

16 milyon İstanbullunun iradesine uzanmış bir el olduğunu ifade eden Akşener "Bu milli iradeye el uzatma hadisesine karşı 84 milyon senin yanında mesajı verdim. Bu Türkiye'nin milli iradesine çökmedir. Sadece İstanbullunun meselesi, İmamoğlu'nun meselesi olarak bakarsak yanılırız" dedi.

"İMAMOĞLU'NUN DA ŞARKISI BİTMEYECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişteki hapis cezasını hatırlatan Akşener, "Dünün vesayetçileri Sayın Erdoğan'a yapmıştı. Benim Emine hanımla olan sistemimiz başka. Başından beri Sayın Erdoğan'a yapılan haksızlığın karşısında olmuş bir kişiyim. Şiirin suç olmadığını söyledik. Ben o zaman DYP'de Genel Başkan Yardımcısıydım. Bizim hakkımızda fezlekeler verildi. Ben 2 defa tazminat verdim. Refah Patisi'ne açılan kapatma davasına karşı olan çok sert beyanatı ilettik. Sonra bize tazminat davası açıldı. Hem onun için hem de Erdoğan için tazminat ödedim. O zamanki parayla yanlış hatırlamıyorsam her biri için 3,5 milyar lira tazminat ödedim. Bu bir dayanışma meselesi. Anayasa Mahkemesi kapatma davası açmış, sayın Erdoğan hapse girmiş, DYP'nin Genel Başkan Yardımcıları bu karşı tutum almış. Dünün mağduru bugünün vesayetçisi oldu. Şimdi sayın İmamoğlu'nun ki de bitmeyecek. Sadece İstanbul çerçevesine koyarsanız bu şarkı biter" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (1)
500
Meral Akşener'den Saraçhane çıkışı: Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimseden izin alacak halim yok Meral Akşener'den Saraçhane çıkışı: Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimseden izin alacak halim yok Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Akşener, İmamoğlu'na verilen hapis cezası kararını değerlendirdi: Dünün mağduru bugünün vesayetçisi oldu, şimdi sayın İmamoğlu'nun ki de bitmeyecek - Son Dakika


Son Dakika
11:14 Başındaki feste, "Osmanlı'nın torunuyuz" yazan adama Osmalı'nın kurucusu soruldu, verdiği yanıt şaşkınlık yarattı
11:02 2022 yılının en çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları! Mansur Yavaş'la ilgili beklenmedik sonuç
10:45 Futbolseverlerin hayali gerçek oluyor! Messi, Barcelona'ya dönüş yolunda
10:33 Eylül ayında evlenen Tankurt Manas-Burcu Binici çifti boşanıyor! İhanet iddiaları sonrası ilk açıklama geldi
10:20 Sivas'ta dağ keçisini öldüren ve koruma alanında hayvan avlamaktan suçlanan şahıs, 250 bin lira para cezasına çarptırıldı
10:15 Akşener, İmamoğlu'na verilen hapis cezası kararını değerlendirdi: Dünün mağduru bugünün vesayetçisi oldu, şimdi sayın İmamoğlu'nun ki de bitmeyecek
10:11 Kocasına "Ukraynalı kadınlara tecavüz ederken prezervatif tak" diyerek iğrenç sözlere imza atan Rus asker eşine uluslararası çapta yakalama kararı
10:04 Ameliyata bile girdiği ortaya çıkan sahte doktor Ayşe Özkiraz, cezaevine girer girmez tıp kitabı isteyerek sınava hazırlanmak istediğini söyledi
09:57 Belçika'da "Yılın futbolcusu" seçilen Türk pasaportlu gol makinesi, Galatasaray'a imza atıyor
09:52 Akşener, asgari ücrete yapılan zammı eleştirdi: Ocak ayında yine açlık sınırının altına düşecek, enflasyonla mücadele edilmesi lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2022 11:28:18. #1.12#
SON DAKİKA: Akşener, İmamoğlu'na verilen hapis cezası kararını değerlendirdi: Dünün mağduru bugünün vesayetçisi oldu, şimdi sayın İmamoğlu'nun ki de bitmeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement