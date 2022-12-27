CHP'li Engin Altay'ın beğendiği paylaşım olay oldu: Akşener, Kılıçdaroğlu'na aday olma diyecek - Son Dakika
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CHP'li Engin Altay'ın beğendiği paylaşım olay oldu: Akşener, Kılıçdaroğlu'na aday olma diyecek

27.12.2022 17:43

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Siz aday olunca oylarımız düşüyor, aday olmayın" diyeceği öne sürüldü. Bununla ilgili bir kulis bilgisinin paylaşıldığı tweeti beğenen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan ise jet açıklama geldi. Altay, "Yanlışlıkla beğendim. Fark edince düzelttim" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'na verilen cezanın ardından Saraçhane'de düzenlenen toplantının aralarını açtığı iddia edilen İYİ Parti lideri Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün bir araya gelecek. Gözlerin çevrildiği görüşme ile ilgili aldığı kulis bilgisini paylaşan gazeteci Nevşin Mengü, "Meral Akşener bu akşam Kılıçdaroğlu ile yapacağı toplantıda Adaylığınız 'Altılı Masa'ya kazandırmıyor, kaybettiriyor. Biz bu şekilde yol yürümek istemiyoruz.' diyecek" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ ENGİN ALTAY BEĞENDİ

Mengü'nün twitter hesabından paylaştığı bu gönderiyi CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın beğenmesi ise olayları farklı bir boyuta taşıdı. Altay'ın beğenisi bir süre boyunca Twitter'da kaldı.

'Akşener, Kılıçdaroğlu'na aday olma diyecek' tweetini beğenen CHP'li Altay'dan jet açıklama

JET AÇIKLAMA GELDİ

CHP Grup Başkanvekilinin beğenisinin sosyal medyada dolaşıma girmesinin ardından jet bir açıklama geldi. Engin Altay, gönderiyi yanlışlıkla beğendiğini dile getirerek, "İlgili tweete yanlışlıkla beğeni de bulunmuşum. Fark ettiğim anda düzelttim. Kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi.

'Akşener, Kılıçdaroğlu'na aday olma diyecek' tweetini beğenen CHP'li Altay'dan jet açıklama

MURAT İDE, MENGÜ'YÜ YALANLADI

Bu gelişmelerin yanı sıra İYİ Parti cephesinden de Nevşin Mengü'nün iddialarına ilişkin yalanlama geldi. İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Murat İde, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. İde, "Sayın Genel Başkanımızın, iddia edildiği şekilde ne fikri, ne araştırması, ne de böyle bir gündemi var. Bu kulisin kaynağı kimse, açık ve net bir tarif yapabilirim" dedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener, Nevşin Mengü, Engin Altay, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Engin Altay'ın beğendiği paylaşım olay oldu: Akşener, Kılıçdaroğlu'na aday olma diyecek - Son Dakika


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