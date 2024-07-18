İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Amasya'da Aşure Günü Programına Katıldı - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Amasya'da Aşure Günü Programına Katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Amasya'da düzenlenen aşure günü programına katıldı. Dervişoğlu, Amasya'daki temasları kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu ve Türkmen Alevi Ocakları Birliği Kültür Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından düzenlenen Muharrem Ayı Aşuresi ve Birlik Lokması etkinliğine katıldı. Konuşmasında, birlik ve beraberlik vurgusu yapan Dervişoğlu, adil ve hakça bir düzende yaşamak istediklerini belirtti.

18.07.2024 21:43
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Amasya'da muharrem ayı nedeniyle düzenlenen aşure günü programına katıldı.

Dervişoğlu, Amasya'daki temasları kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu, ardından Ardıçlar köyüne geçti.

Türkmen Alevi Ocakları Birliği Kültür Eğitim ve Sağlık Vakfının düzenlediği Muharrem Ayı Aşuresi ve Birlik Lokması'na katılan Dervişoğlu, burada yaptığı konuşmada, muharrem ayının aynı acıyı yaşayan ve paylaşanların güzellik ve matem sofrası olduğunu ifade etti.

Dervişoğlu, ötekileştirmeden hep birlikte mutlu bir ülkede, refah içinde yaşamak istediklerini belirterek, "Cumhuriyetin özü olan yönetimde ve temsilde eşitlik ilkesini hayata geçirmek isteyenleriz. Kimsenin inancına, ibadethanesine karışılmadığı, kimsenin bu haddi kendisinde bulmadığı bir toplum düzenini teşhis etmek zorundayız. Adil ve hakça bir düzende yaşamak isteyenleriz. Bütün çabamız ve çalışmamız sizlerin de desteğiyle bunun sağlanmasıdır. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun." diye konuştu.

Programa, Vali Yardımcısı Adem Ünal, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Türkmen Alevi Ocakları Birliği Kültür Eğitim ve Sağlık Vakfı Başkanı Ali Coşkun, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Amasya'da Aşure Günü Programına Katıldı - Son Dakika

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