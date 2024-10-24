İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez, TUSAŞ\'a yapılan terör saldırısını değerlendirdi Açıklaması

Politika

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Son derece ciddi bir destek alınarak yapılmış bir saldırıdan bahsediyoruz." dedi.

Çömez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dün Türkiye'nin kalbinde, Ankara'da ülkenin güzide kurumlarından biri olan TUSAŞ'a kahpece ve alçakça bir terör saldırısının gerçekleştirildiğini belirtti. Terörü yapanların, onları idare edenlerin, kurgulayanların, arkasındaki görünmeyen senaristlerin ve bundan medet umanların asla başarıya ulaşamayacağının altını çizen Çömez, "Biz aziz Türk milleti olarak bir ve beraberiz. Bugün olduğu gibi yarın da ve sonsuza kadar dimdik ayakta kalacağız ve bu ülkenin birliğini, beraberliğini muhafaza edeceğiz." diye konuştu.

"İhmalin ötesinde ciddi bir durum var"

Turhan Çömez, saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, "Bu olaydan bizim çıkartmamız gereken dersler var ve bununla ilgili tartışmamız gereken önemli konular var. Hem İçişleri Bakanına hem de Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanına şunu sormak istiyorum; söz konusu teröristler Ankara'ya ne zaman geldiler, nasıl geldiler? O patlayıcılarla, sırtlarındaki mühimmat çantalarıyla ve uzun namlulu silahlarla Ankara'da nasıl boy gösterdiler, nasıl cirit attılar, nasıl dolaştılar?" ifadesini kullandı.

Bir süre önce PKK'ya yapılan operasyonlarda yakalanan teröristlerden elde edilen delillerde TUSAŞ'a yönelik saldırı hazırlığına ilişkin emareler olduğunu söyleyen Çömez, kendisinin Fransa'da bir NATO tesisini ziyaretinde alana çok geniş güvenlik önlemleri altında girdiklerini anlattı.

TUSAŞ'ın girişini gösteren bir grafik üzerinden saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çömez, "Bana göre ihmalin ötesinde son derece ciddi bir durum var." görüşünü paylaştı.

"Bunun arkasında son derece sinsi bir plan var"

İYİ Parti'li Çömez, saldırının zamanlamasının son derece önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Önceden bilinen bir olaydı. Bunun çok uzun zamandır içeriden gelen bir istihbaratla ve destekle yapıldığı son derece aşikar. Bu kadar detay, bu kadar ince düşünülerek hazırlanmış ve son derece ciddi bir destek alınarak yapılmış bir saldırıdan bahsediyoruz. Bu saldırı yapıldığında Sayın Cumhurbaşkanı yurt dışında, BRICS zirvesindeydi. TUSAŞ'ın önemli yetkilileri İstanbul'daydı. Birkaç gün öncesinde de bu Meclis çatısı altından bir çağrı yapılmıştı terörist başına. Buna tesadüf etti. Bunun arkasında son derece sinsi, son derece kirli ve son derece tehlikeli bir plan var."

Çömez, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili sözlerine ilişkin, "İYİ Parti bu Meclis'te olduğu sürece, bu milletvekilleri bu koltuklarda bulunduğu sürece, eğer siz bunu yapmak istiyorsanız, önce cesedimi çiğnemeniz lazım." sözlerini sarf etti.

Turhan Çömez, yenidoğan çetesine ilişkin yürütülen soruşturma hakkında da düşüncelerini dile getirdi. Çeteye yönelik ilk ihbarın, 27 Mart 2023'te yapıldığını hatırlatan Çömez, bu tarihten sonra bebek ölümlerinin devam ettiğine dikkati çekti. Çömez, "Para alabilmek için acımasızca bu yavrular katledilirken, oradaki yaşam süreleri uzun olsun diye tedavisiz bırakılırken bir taraftan da aç bırakılırken; devlet soyulmuş, millet soyulmuş, vatandaş hortumlanmış, anaların yüreğine ateş düşürülmüş ve bu yavrular katledilmiş. Ne uğruna? Kahrolası para uğruna, rant uğruna." dedi.

Çömez, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. TUSAŞ'a yönelik saldırıya ait güvenlik kamerası görüntülerinin yayımlanmasına tepki gösteren Çömez, "TUSAŞ görevlilerinin o katliamda öldürülüşleri yine aynı kurumun kameraları tarafından bütün dünyaya ilan ediliyor. Terörün amacı nedir? Birincisi katliam yapmak, ikincisi toplumun yüreğine terörü, korkuyu ve endişeyi yerleştirmek, üçüncüsü propaganda yapmak. Bütün dünyaya bu lanet olası örgütün propagandası yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.