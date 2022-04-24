İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, İzmir'de iftar programına katıldı - Son Dakika

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, HDP'li Garo Paylan'ın sözde Ermeni soykırımı teklifine ilişkin, "Tarih boyunca ne olmuşsa elbette ki devletler karşılıklı olarak birbirlerine arşivlerini açarlar ve orada 'kim doğru yapmış, kim yanlış yapmış' tespit edilir. Ayrıca bu gibi olaylar yaşandığı dönemin şartları içerisinde değerlendirilir." dedi.

Dervişoğlu, İYİ Parti İzmir İl Başkanlığınca Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen iftar programında, böylesine manevi bir günde partililerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifine tepki gösteren Müsavat Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Biz Ermenilerle yeni tanışmıyoruz, yaşadığımız olayların rövanşını bugünlere de taşımak niyetinde asla değiliz. Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, bu konuda belirlenmiş bir politikamız vardır. O politikanın vazgeçilmez sabitesi tarihi olayların meclisler ve hükümetler tarafından değil, tarihçiler tarafından değerlendirilmesi halidir. Tarih boyunca ne olmuşsa elbette ki devletler karşılıklı olarak birbirlerine arşivlerini açarlar ve orada 'kim doğru yapmış, kim yanlış' yapmış tespit edilir. Ayrıca bu gibi olaylar yaşandığı dönemin şartları içerisinde değerlendirilir. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tarih şuurundan yoksun insanlar tarafından yönetildiğini ön gören bir takım çevrelerin bu cesareti sergilemesi de sıradan bir olay olarak geçiştirilemez."

Dervişoğlu, birlik ve beraberliğin önemine değinerek, bir takım ayrılıklar, aykırılıklar ve farklılıklar münasebetiyle köken, din, mezhep üzerinden yapılan ayrıştırmaları İYİ Parti olarak kabul etmediklerini dile getirerek şöyle devam etti:

"Kurutuluş mücadelesi verirken yanımızda olan Ermeni vatandaşlarımız vardı, yetiştiğimiz yörelerde kendilerinden çok şey öğrendiğimiz bize şefkatle yaklaşan, bizim de onlara minnetle yaklaştığımız Ermeni komşularımız vardı. İYİ Parti ailesinin içinde Türk milliyetçisi ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sadık bendesi olan Ermeni dava arkadaşlarımız da mevcuttur. Biz Ermeni deyince yaşadığımız bu yüzyılda aklına Taşnak ve Hınçak çetelerini getiren değiliz."

Konuşmasında hükümetin politikalarını eleştiren Müsavat Dervişoğlu, şimdiden partililerin Kadir gecesi ve Ramazan Bayramı'nın kutladı.

İftar programına İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ile partililer katıldı.