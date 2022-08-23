İYİ Parti'nin "Mansur Yavaş" çıkışına CHP'den karşılık geldi: Ortak cumhurbaşkanı adayımız 6'lı masada belirlenecektir - Son Dakika
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İYİ Parti'nin "Mansur Yavaş" çıkışına CHP'den karşılık geldi: Ortak cumhurbaşkanı adayımız 6'lı masada belirlenecektir

23.08.2022 09:47

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun, "Kılıçdaroğlu adaylığını açıklamadı. Sahada en çok duyduğumuz isim Mansur Yavaş" sözlerine CHP'den yanıt geldi. Parti sözcüsü Faik Öztrak, "Sayın Yavaş, Ankaralılar tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanımız olarak seçilmiştir. Ortak Cumhurbaşkanı adayımız 6'lı masada belirlenecektir" dedi.

2023 seçimlerine gidilirken Cumhur İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu kesinleşti. Ancak Millet İttifakı veya 6'lı masa, henüz Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklama yapmadı. Millet İttifakı'nın adayı için ismi en ön sıralarda geçen Mansur Yavaş'la ilgili geçtiğimiz günlerde İYİ Parti cephesinden yapılan çıkış ise Millet İttifakı'nda anlaşmazlık yarattı.

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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, "Kılıçdaroğlu adaylığını açıklamadı. Sahada en çok duyduğumuz isim Mansur Yavaş" ifadelerini kullandı. Kavuncu'nun bu sözleri siyaset areansında ciddi bir etki yarattı. Ancak bu sözlerin, CHP tarafında olumlu karşılanmadığı öne sürüldü.

ÖZTRAK: MANSUR YAVAŞ, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OLARAK SEÇİLDİ

CHP'li Öztrak, dün Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Öztrak, konuşmasında çok merak edilen Mansur Yavaş meselesine de değindi. Buğra Kavuncu'nun cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili açıklaması hatırlatılan Öztrak, "Sayın Yavaş, Ankaralılar tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanımız olarak seçilmiştir. Tüm büyükşehir belediye başkanlarımız gibi üstün hizmetler vermektedir. Dün bir defa daha, kuvvetli bir şekilde, altı çizildiği gibi milletimiz emin olsun. Ortak cumhurbaşkanı adayımız 6'lı masada belirlenecektir. Hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 13'üncü cumhurbaşkanı hem de herkesin cumhurbaşkanı olacaktır" diye konuştu.

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Son Dakika Politika İYİ Parti'nin 'Mansur Yavaş' çıkışına CHP'den karşılık geldi: Ortak cumhurbaşkanı adayımız 6'lı masada belirlenecektir - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti'nin "Mansur Yavaş" çıkışına CHP'den karşılık geldi: Ortak cumhurbaşkanı adayımız 6'lı masada belirlenecektir - Son Dakika
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