İYİ Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Yurder Şahin'in seçim bürosu açıldı.
Seçim bürosunun açılışında konuşan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri'yi iyi belediyecilikle buluşturacaklarını ve adayların tüm Kayseri'yi kucaklayacağını ifade ederek; "Bugün baktığımızda adaylarımız tüm Kayseri'yi kucaklayacak, Kayseri'de hiçbir ayrım yapmadan ortak vicdanı olacak, kendi işlerinde başarılı, aile yaşantısında başarılı ve toplumun önde gelen insanlarını sizlerin önüne aday olarak çıkarttık. Bu insanlar; kendi öz sermayeleriyle, helal paralarıyla sahada mücadele edecekler. Kayseri'de iyi belediyeciliği, insanların hepsini kucaklayan, vatan haini olmayan herkese kucak açan belediye başkan adayları olacak inşallah. Bunun için de yıllardır mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Bir milletvekili olarak şunu söyleyebilirim, her zaman adaylarımıza sonuna kadar kefiliz. Bu memleketi de iyi yöneteceklerine, iyi belediyecilikle tanıştıracaklarına, sadece mutlu bir azınlığın belediye başkanı olmayacaklar, vatan haini olmayan herkesi kendi kardeşi gibi kucaklayacak. 'Bana o verdin, vermedin' diye insanları ötelemeyecek, para babalarıyla iş tutmayacak. Bütün vatandaşları kucaklayacak" dedi.
İYİ Parti İl Başkanı Tansu Şener ise bu seçimlerde kaliteli aday kadrosuyla çalıştığı için kendisini şanslı olarak değerlendirerek; "Kendimi il başkanı olarak bu yerel seçimlerde şanslı olarak değerlendiriyorum. Çünkü o kadar kaliteli, Kayseri halkının desteklediği bir aday kadrosuyla çalışıyorum. Herkes adaylarımız hakkında olumlu konuşuyor, benimsiyor ve eminim bu 31 Mart günü sandığa yansıyacak. İnanıyorum sandıklar açıldığında Kayseri, 1 Nisan sabahı iyi belediyecilikle tanışacak" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Yurder Şahin ise konuşmasında yola inanç ve kararlılıkla çıktıklarını kaydederek; "Bu yolun çok zor olacağını biliyorduk. Çünkü biz eşit şartlarda mücadele etmiyoruz. Karşımızda devletin gücü var. Ama buna karşı bizim inanmışlığımız var. İnşallah bu inanmışlıkla bu milletimizin daha iyi şeyleri hak ettiğini biliyoruz. Bu kararlılıkla yürüyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Biz üretime, ilime, bilime, kültüre, sanata, Mustafa Kemal Atatürk'e inandık. En önemlisi de sizlere inandık. Sizler de bizlere inanırsanız bu işi başaracağız emin olun. Biz kararlıyız, inançlıyız, başaracağız. Şunu çok iyi biliyoruz, bizim insanımız daha iyi hizmete, daha iyi yönetime, daha iyi yaşamaya layık. Bunun için yola çıktık. Bunları da birlikte başaracağız" diye konuştu.
Konuşmaların ardından yapılan dua ile seçim bürosu açıldı. - KAYSERİ
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