İYİ Parti kongresinde kavga 1 yaralı - Son Dakika
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İYİ Parti kongresinde kavga 1 yaralı

27.11.2022 21:34

İYİ Parti Altındağ İlçe Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Kongresi'nde çıkan kavgada parti üyesi Ümit Altun, darbedilerek yaralandı.

İYİ Parti Altındağ İlçe Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Kongresi'nde çıkan kavgada parti üyesi Ümit Altun, darbedilerek yaralandı.
İYİ Parti Altındağ İlçe Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Kongresi, bugün 29 Ekim Şair Baki Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kongrede 2 grup arasında kavga çıktı. Çıkan arbedede partililerden Ümit Altun arasında husumet bulunan kişiler tarafından darbedildi. Baygınlık geçirerek yere yığılan Altun, 2 kişinin kucağında salondan çıkarıldı. Altun'un hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. (DHA)

Kaynak: DHA
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Son Dakika Politika İYİ Parti kongresinde kavga 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti kongresinde kavga 1 yaralı - Son Dakika
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