İYİ Parti Lideri Meral Akşener, 14 Mayıs seçimini kazanmaları halinde partisinden 6 ismin bakanlık yapacağını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine 12 gün kala İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

"MİLLETVEKİLLERİNDEN BAKAN OLMAYACAK"

14 Mayıs seçimlerini Millet İttifakı'nın kazanması halinde yeni kabinede hangi isimlerin bulunacağına dair açıklama yapan Akşener, milletvekili seçilecek isimlerden hiçbirinin bakanlık yapmayacağını ifade etti.

YENİ KABİNEDE GÖREV ALACAK 6 İSMİ SIRALADI

Akşener, seçimi kazanmaları halinde kurulacak yeni kabinede Bilge Yılmaz, Birol Aydemir, Ayfer Yılmaz, Naci Cinisli, Hakan Sıdalı ve İsmail Koncuk'un bakan olarak görev yapacağını söyledi.

"BİZİM VE CHP'NİN ÇIKARDIĞI VEKİL SAYISI KABİNEYİ BELİRLER"

Akşener açıklamalarını şu şekilde sürdürdü; "'Burada kavga çıkar mı?' diye soruluyor. Biz, "Kim, neyi alacak?" diye hiçbir zaman konuşmadık. Bunun sonuçlarını oylar belirler. İYİ Parti bizim öngördüğümüz gibi milletin teveccühüne mazhar olursa, birinci parti olursa o zaman başka bir kombinasyon çıkar ortaya. Bizim çıkaracağımız ve CHP'nin çıkardığı milletvekili sayısı kabineyi belirler."