İYİ Parti Lideri Meral Akşener, 14 Mayıs seçimini kazanmaları halinde partisinden 6 ismin bakanlık yapacağını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, 14 Mayıs seçimini kazanmaları halinde partisinden 6 ismin bakanlık yapacağını açıkladı

02.05.2023 15:36

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs seçimlerini Millet İttifakı'nın kazanması halinde Bilge Yılmaz, Birol Aydemir, Ayfer Yılmaz, Naci Cinisli, Hakan Sıdalı ve İsmail Koncuk'un bakan olarak yeni kabinede görev alacaklarını açıkladı. Akşener konuşmasına "Birinci parti olursak eğer başka bir kombinasyon çıkar ortaya. Bizim çıkaracağımız ve CHP'nin çıkardığı milletvekili sayısı kabineyi belirler." dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine 12 gün kala İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

"MİLLETVEKİLLERİNDEN BAKAN OLMAYACAK"

14 Mayıs seçimlerini Millet İttifakı'nın kazanması halinde yeni kabinede hangi isimlerin bulunacağına dair açıklama yapan Akşener, milletvekili seçilecek isimlerden hiçbirinin bakanlık yapmayacağını ifade etti.

YENİ KABİNEDE GÖREV ALACAK 6 İSMİ SIRALADI

Akşener, seçimi kazanmaları halinde kurulacak yeni kabinede Bilge Yılmaz, Birol Aydemir, Ayfer Yılmaz, Naci Cinisli, Hakan Sıdalı ve İsmail Koncuk'un bakan olarak görev yapacağını söyledi.

"BİZİM VE CHP'NİN ÇIKARDIĞI VEKİL SAYISI KABİNEYİ BELİRLER"

Akşener açıklamalarını şu şekilde sürdürdü; "'Burada kavga çıkar mı?' diye soruluyor. Biz, "Kim, neyi alacak?" diye hiçbir zaman konuşmadık. Bunun sonuçlarını oylar belirler. İYİ Parti bizim öngördüğümüz gibi milletin teveccühüne mazhar olursa, birinci parti olursa o zaman başka bir kombinasyon çıkar ortaya. Bizim çıkaracağımız ve CHP'nin çıkardığı milletvekili sayısı kabineyi belirler."

YORUMLAR (3)
  • Erhan Yılmaz: Allah ıslah etsin sizi ülkeyi bölersiniz siz Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Orhan Metin: Hayal kurmaya devam et meral Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Rüya bakanı Cevap Yaz 45 38 Yayından Kaldır
500

Meral Akşener, Milletvekili, İYİ Parti, 14 Mayıs, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti Lideri Meral Akşener, 14 Mayıs seçimini kazanmaları halinde partisinden 6 ismin bakanlık yapacağını açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
15:55 Bodrum'da lahmacunun fiyatı 450 liraya çıkarken, otel konaklama fiyatları ise 200 bin lirayı buldu
15:55 Süleyman Soylu, reklamdaki slogana değinerek otobüs duraklarında bulunan reklam panolarına tepkide bulundu
15:51 Ligin sonuna geldiğimiz şu günlerde Dursun Özbek'ten Ali Koç'u hedef alan zehir zemberek sözler
15:49 MET Gala 2023'de Kim Kardashian iddaalı kıyafetiyle ortalığı kavurdu
15:49 Soylu otobüs duraklarında yer alan reklama tepki gösterdi: Bakanımla konuştuk, tamamen kaldıracağız
15:39 Bu açıklamalar daha çok su kaldırır! Ali koç'u adeta bombalayan Dursun Özbek'ten gerginliği tırmandıracak sözler
15:36 Şarkıcı Melek Mosso: Hiç çocuk olmadım, 10 yaşında anne oldum
15:19 Fenerbahçe'nin yerli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek sakatlandı, Giresunspor maçına yetişecek mi?
15:17 Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu'nun "14 Mayıs siyasi darbe girişimidir" sözlerine cevap verdi:Asıl darbeyi siz yapıyorsunuz
15:16 İYİ Parti Lideri Meral Akşener, 14 Mayıs seçimini kazanmaları halinde partisinden 6 ismin bakanlık yapacağını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2023 16:05:08. #1.13#
SON DAKİKA: İYİ Parti Lideri Meral Akşener, 14 Mayıs seçimini kazanmaları halinde partisinden 6 ismin bakanlık yapacağını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement