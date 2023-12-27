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İYİ Parti, Mansur Yavaş'ın karşısına onu mu çıkaracak? Oktay Vural'dan "adaylık" açıklaması geldi - Son Dakika
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İYİ Parti, Mansur Yavaş'ın karşısına onu mu çıkaracak? Oktay Vural'dan "adaylık" açıklaması geldi

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27.12.2023 - 08:10,  Güncelleme: 08:14
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2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi CHP ile ittifakı dağıtan İYİ Parti'nin Ankara adayının Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural olacağı iddiası kulisleri hareketlendirdi. Konuyla ilgili haberlere yanıt veren Vural, "Benimle ilgili olanların hepsinin bir spekülasyon olduğunu söyleyebilirim" dedi.

İYİ PARTİ'NİN ANKARA ADAYI MERAK KONUSU

Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi CHP ve İYİ Parti işbirliğinin sona ermesiyle muhalefet cephesinde yeni bir döneme girildi. İYİ Parti 81 ilde kendi adaylarıyla seçime gireceğini duyururken, gözler büyükşehirlere çevrildi. Ankara ve İstanbul'da İYİ Parti'nin hangi isimleri aday göstereceği merakla beklenirken, ülkücü gelenekten gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın karşısında kimin aday gösterileceğiyle ilgili kulisler de hareketlendi.

İYİ Parti, Mansur Yavaş'ın karşısına onu mu çıkaracak? Oktay Vural'dan 'adaylık' açıklaması geldi
İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural.

OKTAY VURAL CANLI YAYINDA İDDİALARA YANIT VERDİ

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacağı yönündeki iddialara yanıt verdi. TV 100'de soruları yanıtlayan İYİ Partili Vural, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Vural'a canlı yayında "Ankara'da sizin bir adayınız olacak. Bu artık kesin ve net. Ankara'da aday isimleri olarak Kürşad Zorlu'nun ismi duyuluyor, Servet Avcı'nın ismi duyuluyor. Ama en çok da sizin isminiz duyuluyor. Siz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday mısınız? Veya aday olmanıza dair partinizden ya da parti tabanınızdan bir talep geldi mi?" sorusu yöneltildi.

"BENİMLE İLGİLİ HABERLERİN HEPSİ SPEKÜLASYON"

İYİ Partili Vural, şu ifadeleri kullandı; "Ben biliyorsunuz Genel Seçimlerden sonra İYİ Parti'ye katıldım. İYİ Parti muhakkak Ankara ve İstanbul'da sevgili Ankara ve İstanbulluların İYİ Parti'nin bu siyaset anlayışını da yansıtacak ve o yörelere yerelde hizmet verecek çok nitelikli insanları aday göstereceğine inanıyorum. Bu süreçle ilgili söyleyebileceğim hususlar sadece bunlardır. Onun dışında benimle ilgili olanların hepsinin bir spekülasyon olduğunu söyleyebilirim."

İYİ Parti, Mansur Yavaş'ın karşısına onu mu çıkaracak? Oktay Vural'dan 'adaylık' açıklaması geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş.

"SORULARA SORUYLA CEVAP VERMEK EN İYİ YÖNTEMDİR"

"Peki Meral hanım, "Sayın Vural buyurun adayımız olun" dedi diyelim. Ne yaparsınız?" sorusunu ise Vural "Olmayan ergi metodu ile nasıl sonuç alabileceğiz? Mesela size sorsam ; siz acaba kesin kazanılacak bir yerden aday yapılsanız evet der misiniz? Cevabı bilinmeyen sorular olunca sorularla cevap vermek en iyi yöntemdir" diyerek cevapladı.

İYİ Parti, Mansur Yavaş\'ın karşısına onu mu çıkaracak? Oktay Vural\'dan "adaylık" açıklaması geldi
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Meral Akşener, Mansur Yavaş, Oktay Vural, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti, Mansur Yavaş'ın karşısına onu mu çıkaracak? Oktay Vural'dan 'adaylık' açıklaması geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti, Mansur Yavaş'ın karşısına onu mu çıkaracak? Oktay Vural'dan "adaylık" açıklaması geldi - Son Dakika
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