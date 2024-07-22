İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur Parti Üyeliğinden İstifa Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur Parti Üyeliğinden İstifa Etti

İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur Parti Üyeliğinden İstifa Etti

İYİ Parti 27'nci dönem Isparta Milletvekili Aylin Cesur, parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Cesur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Parti'ye teşekkürlerini ileterek üyeliğini sonlandırdığını belirtti.

22.07.2024 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti 27'nci dönem Isparta Milletvekili Aylin Cesur, parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Aylin Cesur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli İYİ Partililer, bugün itibarıyla İYİ Parti üyeliğimi sonlandırmış bulunmaktayım. İYİ Parti üyesi olduğum günden beri birlikte çalıştığım tüm kıymetli İYİ Partili arkadaşlarıma, 'Türkiye daha iyi olsun' diye yola çıkmış ve ülkemizin demokrasi ve kalkınma mücadelesine katkı sağlamak için bizimle birlikte canla başla çalışmış tüm teşkilat mensuplarına, sevgili gençlerimize, kadınlarımıza ve parti gönüllüsü arkadaşlarıma, İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e ve tüm parti kurucularına teşekkürlerimi sunuyor, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu ve yönetimine, halen görevde olan İYİ Parti teşkilatlarına ve halen görevde olmayan parti mensuplarına başarılar ve esenlikler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Aylin Cesur, 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in özel doktoru ve başdanışmanı olarak görev yaptı. 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de başdanışmanlığı görevinde bulunan Cesur, İYİ Parti'de ise Genel İdare Kurulu üyeliği ve 27'nci Dönem Isparta Milletvekilliği görevlerini yürüttü.

Kaynak: DHA

Sosyal Medya, Milletvekili, Aylin Cesur, İYİ Parti, Isparta, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur Parti Üyeliğinden İstifa Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:18 Avcılar’da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay Linçten polis kurtardı Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı
12:07 Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz’da yapılacak Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz'da yapılacak
11:20 Dilan Polat’ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi Dilan Polat'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi
10:22 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü
08:46 Biden’ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler Biden'ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler
12:19 Fenerbahçe’ye kötü haber Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı
11:32 Mehmet Şimşek’ten Merkez’in değiştirdiği enflasyon tahminine ilişkin ilk yorum Mehmet Şimşek'ten Merkez'in değiştirdiği enflasyon tahminine ilişkin ilk yorum
11:23 Rasim Ozan Kütahyalı’dan tartışma yaratacak iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe’yi şampiyon yapacak Rasim Ozan Kütahyalı'dan tartışma yaratacak iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak
10:58 Kamala Harris kimdir Seçimi kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak Kamala Harris kimdir? Seçimi kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak
10:42 Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu
10:36 Ülkede turist istemiyorlar 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi
10:33 Fenerbahçe’ye piyango vurdu Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 13:38:34. #1.11#
SON DAKİKA: İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur Parti Üyeliğinden İstifa Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement