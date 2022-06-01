İYİ Parti'nin anketlerdeki yükselişi sürüyor! Son ankette oy oranı yüzde 21,7'ye ulaştı - Son Dakika
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İYİ Parti'nin anketlerdeki yükselişi sürüyor! Son ankette oy oranı yüzde 21,7'ye ulaştı

01.06.2022 11:27

KONDA Araştırma'nın son anketinde katılımcılara sorduğu, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlarda İYİ Parti'nin oy oranındaki yükseliş damga vurdu. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Haziran sonunda yüzde 20'yi göreceğiz" sözlerini ardından yapılan ilk ankette; AK Parti'nin yüzde 28,7, CHP'nin 24,7'lik oy oranının ardından kendisini üçüncü sırada bulan İYİ Parti'nin yüzde 21,7 oy alması dikkatlerden kaçmadı.

İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, sosyal medya hesabından KONDA Araştırma tarafından son seçim anketine dair sonuçları paylaştı.

AK PARTİ ZİRVEDE

Katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette, AK Parti yüzde 27,7 oy oranı ile birinci çıktı. İkinci sırada yer alan CHP'nin oy oranı ise yüzde 24,7 olarak açıklandı.

İYİ PARTİ'NİN OY ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Anket sonuçlarının en dikkat çeken detayı ise İYİ Parti'nin oy oranı oldu. Meral Akşener'in liderliğini yaptığı parti, çalışmanın sonuçlarına göre yüzde 21,7 oranında oy alıyor.

Meral Akşener bile böylesini beklemiyordu! Yükselişini sürdüren İYİ Parti, son ankette yüzde 21,7 oy aldı

AKŞENER, "HAZİRAN'DA YÜZDE 20'Yİ GEÇECEĞİZ" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Biz yedi anket şirketlerine aboneyiz. Özel bir çalışma yapmıyoruz ama onlar her ay yapıyorlar ve kamuoyuyla paylaşıyorlar. Şimdi bu abone olduğumuz şirketlerin ortalaması yüzde 18 Nisan ayı için. Ama benim sahalarda gördüğüm biz haziran sonu yüzde 20'yi net bir şekilde göreceğiz. 2 buçuk yıl oldu gezeli sahadan gördüğümü söylüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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YORUMLAR (6)
  • Erkan Çaçen: Abi ne gülüyorum ya yani maşallah iyi parti güzel anket yaptırıyor !.7 yakında P yi bulur siz bununla yaşayın. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Ali murat Çetinkaya: bir an önce bahçeli gitmeli şayet gitmese parti yok olur meral alır başını gider m.h.p.de başkası yapamazmı illaki bahçeli diyorsunuz . Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • denizli efe kentli: devletbahceli diyorya zillet ittifaki diye zillet ittifaki yüzde 10 baraji düsür demedi ama sen düsürttun cunki meclise bile giremeyecektin bahceli düsün artik mhpli olarak mhp yi bitirdin ülküculeri bitirdin agzindan cikanla icraatın bir degil Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika İYİ Parti'nin anketlerdeki yükselişi sürüyor! Son ankette oy oranı yüzde 21,7'ye ulaştı - Son Dakika


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