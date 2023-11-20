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Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İYİ Parti'den kesin ihraç talebi ile disipline sevk edildi - Son Dakika

Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İYİ Parti'den kesin ihraç talebi ile disipline sevk edildi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in banka hesaplarını incelettiği iddiasıyla gündeme gelen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partiden kesin ihraç talebi ile disipline sevk edildi.

20.11.2023 14:34  - Güncelleme: 14:38

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, ailesinin hesaplarının gayri resmi şekilde inceletildiğini öne sürmesi sonrası İYİ Parti'de kriz büyüyor. Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, iddiaların odağındaki isimlerden Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın İYİ Parti'den kesin ihracının talep edildiğini duyurdu.

BANKA HESABI İDDİASI KRİZ ÇIKARTTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta sonu kendisinin ve oğlunun banka hesaplarının gayri resmi kontrol edildiğini öne sürerek, "Benim ve ailemin belediyelerde işi-gücü yok. Kanıtlanırsa siyaseti bırakırım" demişti. İddiaların odağındaki isimlerden İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, Sözcü'ye verdiği röportajda "Hakkımdaki iddiaların birisi bile kanıtlanırsa milletvekilliğinden istifa edeceğim" dedi. Partinin Disiplin Kurulu Başkanlığı'na başvurarak hakkındaki iddiaların açıklığa kavuşturulmasını isteyen Dikbayır, sonuç alamazsa Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na başvuracağını açıkladı.

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır kesin ihraç talebi ile disipline sevk edildi
Ümit Dikbayır

"ELEŞTİRİYE AÇIĞIZ AMA İFTİRA BAŞKA BİR ŞEY"

Bugünse İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu. Zorlu, "İstifalar nedeniyle İYİ Parti'ye haksızca bir yön çizilmeye çalışıldığını görüyoruz. Eleştirilere açığız ancak iş, gerçek dışı beyan ve iftiralar olursa bu başka bir şey. Partiden istifa ediyorsanız, vekillikten de istifa edin. Ümit Dikbayır bugün tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir." dedi.

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Son Dakika Politika Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İYİ Parti'den kesin ihraç talebi ile disipline sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İYİ Parti'den kesin ihraç talebi ile disipline sevk edildi - Son Dakika
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