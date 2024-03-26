İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Belçika'da terör örgütü PKK yandaşlarının provokasyonuna ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığını gerekli girişimleri derhal yaparak insanlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.
Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü PKK destekçilerinin son günlerde Belçika'daki Türklere yönelik tahrik edici saldırılarının arttığını belirtti.
Güvenlik güçlerinin geç müdahale etmesi ve önlem almamasının endişeleri artırdığını vurgulayan Zorlu, "Hain terör örgütü PKK'nın Avrupa merkezli faaliyetlerini belirli bir gündem ve planlama ile yürüttüğü bilinmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığını gerekli girişimleri derhal yaparak insanlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Belçika'da PKK Yandaşlarının Provokasyonuna Tepki Gösterdi - Son Dakika
AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Ensar Vakfı Şube Başkanı Cengiz Çelik, İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Kadir Urfanlı ve Bilecik İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Halis Çelik ile bir araya geldi. Yaman, ziyaretinde projelerini anlatarak, göreve seçildiği takdirde kentin kalkınması için gereken çabayı göstereceğini ifade etti. Başkanlar ve üyeler ise Yaman'a teşekkür etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mal beyanında göstermediği 3 villası havadan görüntülendi. Villaların İmamoğlu İnşaat'a ait olduğu açıklandı.
Maltepe'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasında bir partilinin darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i savcılıkça salıverildi, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklanmış, 5'i adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp ve Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hamid Yüzügüllü ile birlikte Samsunlular Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği'ni ve Eskişehir Muş Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek üyelerle buluştu. Hatipoğlu, ziyaretlerde seçimlere az bir süre kaldığını hatırlatarak, çocuklara, öğrencilere, kadınlara ve emeklilere yönelik projeler açıkladı. Ayrıca emeklilere yönelik bir destek paketi sunacaklarını belirtti. Hatipoğlu, ayrıca TEI tarafından üretilen milli havacılık motorlarının sergisini gezdi ve TEI'nin başarısını takdir etti. Daha sonra Baksan Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek esnafın sorunlarını dinledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Bigadiç'te yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekliye yönelik sözlerine tepki gösterdi. Özel, ayrıca tarım ve hayvancılık sektöründeki maliyet artışlarına dikkat çekti ve emeklilerin yaşadığı ekonomik krizi eleştirdi. Gençlere de seslenen Özel, Atatürk'ün emanetine sahip çıkmalarını istedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın geçtiğimiz yıl 1 milyonu geçen yolcu sayısına ulaştığını belirtti. Bakan Uraloğlu, Artvin programı kapsamında Borçka AK Parti İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi ve Artvin'e yapılan yatırımları anlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün 70 sente muhtaç olan değil 1 trilyon dolardan fazla milli geliri olan Türkiye'ye var. Düne kadar toplu iğneyi ithal eden bir Türkiye vardı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havaalanı'nda geçen yıl 1 milyonu geçen yolcu trafiği olduğunu açıkladı. Uraloğlu, Artvin'e yaptığı ziyarette ise Yusufeli Merkez Viyadüğü'nü inceledi ve bölgedeki eksikliklerin giderilmesi için destek sözü verdi.
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