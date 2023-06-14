İYİ Parti toplantısında gerginlik yaşandı, Akşener muhaliflere rest çekti - Son Dakika
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İYİ Parti toplantısında gerginlik yaşandı, Akşener muhaliflere rest çekti

14.06.2023 08:38

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin genel merkezinde GİK üyeleriyle toplantı yaptı. Toplantıda bazı GİK üyelerinin Akşener'e muhalif isimlerin kurultayda aday çıkarmak istediği yönünde yorumlar yaptığı ve Akşener'in buna karşı 'Karşıma isteyen çıkabilir, ben adayım' sözleriyle yanıt verdiği belirtildi. İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu'nun ise kurultaya ilişkin 'Akşener'in etrafında kenetleneceğiz' sözleri dikkat çekti. Dün İYİ Parti'den üst düzey bir istifa daha geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki gün partisinin genel merkezinde GİK üyeleriyle toplantı yaptı. 28 Mayıs seçimlerinden sonra partilileriyle bir araya gelerek hem seçimleri değerlendiren hem de partinin geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunan Akşener, GİK üyelerinin seçim değerlendirmelerini dinledi.

İYİ Parti toplantısındaki gerginlik basına sızdı! Akşener'den muhalif isimlere 'Karşıma isteyen çıkabilir' resti

"PARTİ YÖNETİMİNDE TEK OLMADIĞINI GÖRSÜN"

Ankara kulislerine düşen iddiaya göre bazı GİK üyeleri Akşener'e, "200 kişi olan Kurucular Kurulu'nun istifalar nedeniyle 131'e düşmesinden endişe duyduklarını" iletti. "Gergin geçtiği" belirtilen toplantıda, Akşener'e muhalif isimlerin kurultayda Akşener'in karşısına aday çıkarmak istediği ve "Hanımefendi (Akşener) parti yönetiminde 'tek olmadığını' görsün" yorumlarının yapıldığı öğrenildi. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Akşener'in ise muhalif üyelere, "Karşıma isteyen çıkabilir, ben adayım" sözleriyle yanıt verdiği kaydedildi.

PARTİ SÖZCÜSÜNÜN ÇIKIŞI DİKKAT ÇEKTİ

Yeni istifaların da yaşanabileceği değerlendirilen toplantı sonrası açıklama yapan İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu'nun ise kurultaya ilişkin "Akşener'in etrafında kenetleneceğiz" sözleri dikkat çekti.

İYİ Parti toplantısındaki gerginlik basına sızdı! Akşener'den muhalif isimlere 'Karşıma isteyen çıkabilir' resti
İYİ Pargi GİK üyesi Emine Küçükali dün partisinden istifa etmişti.

GİK ÜYESİ KÜÇÜKALİ DÜN İSTİFA ETMİŞTİ

İYİ Parti 27. dönem İzmir Milletvekili Aytun Çıray ve Eski Devlet Bakanı ve İYİ Parti kurucusu Prof. Dr. Ahat Andican'ın ardından dün İYİ Parti'den üst düzey bir istifa daha geldi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu üyesi Emine Küçükali partisinden istifa etti. Küçükali, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İddiamızdan vurulduk, milletimizin ümitlerini suya düşürdük. Para ve menfaate dayalı ilişkilerin emeğin kutsallığına tercih edildiğini, tek vasıfları yakınlara yakınlık olanların ışık hızıyla mevzi kazandığını 'başkaları adına utanarak' gördük" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (2)
  • Erhan Gülden: Arkadaş bu İYİ parti önce ben mhpnin yan sanayisi ülkücüyüm dedi toplandık etrafında, sonra laik cumhuriyetçi olduğu çıktı. Sonra hdp chp kanki oldu masada, sonra kumar masası dedi tekrar milliyetciyim dedi. Ne olduğunu zihniyetini sağcımı solcumu anlayan varmı.yanar dönerlik modası oldu. Cevap Yaz 38 7 Yayından Kaldır
  • Şbn Şbn: Güle güle derler adama kendini kaf dağında sanarsan bir anda şok ederler Cevap Yaz 67 16 Yayından Kaldır
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İYİ Parti'de istifalar devam ediyor! Kurucular Kurulu üyesi Emine Küçükali: Milletimizin ümitlerini suya düşürdük İYİ Parti'de istifalar devam ediyor! Kurucular Kurulu üyesi Emine Küçükali: Milletimizin ümitlerini suya düşürdük

Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti toplantısında gerginlik yaşandı, Akşener muhaliflere rest çekti - Son Dakika


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