İYİ Parti toplantısında gerginlik yaşandı, Akşener muhaliflere rest çekti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki gün partisinin genel merkezinde GİK üyeleriyle toplantı yaptı. 28 Mayıs seçimlerinden sonra partilileriyle bir araya gelerek hem seçimleri değerlendiren hem de partinin geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunan Akşener, GİK üyelerinin seçim değerlendirmelerini dinledi.

"PARTİ YÖNETİMİNDE TEK OLMADIĞINI GÖRSÜN"

Ankara kulislerine düşen iddiaya göre bazı GİK üyeleri Akşener'e, "200 kişi olan Kurucular Kurulu'nun istifalar nedeniyle 131'e düşmesinden endişe duyduklarını" iletti. "Gergin geçtiği" belirtilen toplantıda, Akşener'e muhalif isimlerin kurultayda Akşener'in karşısına aday çıkarmak istediği ve "Hanımefendi (Akşener) parti yönetiminde 'tek olmadığını' görsün" yorumlarının yapıldığı öğrenildi. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Akşener'in ise muhalif üyelere, "Karşıma isteyen çıkabilir, ben adayım" sözleriyle yanıt verdiği kaydedildi.

PARTİ SÖZCÜSÜNÜN ÇIKIŞI DİKKAT ÇEKTİ

Yeni istifaların da yaşanabileceği değerlendirilen toplantı sonrası açıklama yapan İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu'nun ise kurultaya ilişkin "Akşener'in etrafında kenetleneceğiz" sözleri dikkat çekti.

İYİ Pargi GİK üyesi Emine Küçükali dün partisinden istifa etmişti.

GİK ÜYESİ KÜÇÜKALİ DÜN İSTİFA ETMİŞTİ

İYİ Parti 27. dönem İzmir Milletvekili Aytun Çıray ve Eski Devlet Bakanı ve İYİ Parti kurucusu Prof. Dr. Ahat Andican'ın ardından dün İYİ Parti'den üst düzey bir istifa daha geldi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu üyesi Emine Küçükali partisinden istifa etti. Küçükali, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İddiamızdan vurulduk, milletimizin ümitlerini suya düşürdük. Para ve menfaate dayalı ilişkilerin emeğin kutsallığına tercih edildiğini, tek vasıfları yakınlara yakınlık olanların ışık hızıyla mevzi kazandığını 'başkaları adına utanarak' gördük" ifadelerini kullandı.