İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Partinin resmi üye sayısının 610.000'e ulaştığını açıkladı - Son Dakika
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Partinin resmi üye sayısının 610.000'e ulaştığını açıkladı

25.10.2022 16:42

İYİ Parti'ye geçtiğimiz günlerde katılan ve partinin sözcülüğüne getirilen Kürşad Zorlu açıklamalarda bulundu. Zorlu mümkün olduğunca her hafta açıklamalarda bulunacağına dikkat çekerken, ''İYİ Parti'nin üye sayısı 610 bine ulaştı'' açıklamasında bulundu.

Kürşad Zorlu,geçtiğimiz günlerde İYİ Parti lideri Meral Akşener'in rozet takmasıyla partiye resmen katılmıştı. Zorlu, İYİ Parti'de sözcülük görevine getirilirken ilk basın toplantısını da yaptı.

''610 BİN ÜYEYE ULAŞTIK''

Zorlu açıklamasında mümkün olduğunca her hafta açıklama yapacağını söylerken, partinin üye sayısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Zorlu, ''Partimize çok ciddi bir üye başvuru süreci yaşandığını milletimizle paylaşmak isterim. Şu anda 610 bin rakamına ulaştığının altını çizmek istiyorum'' dedi.

''İLERİ NOKTALARA TAŞIYACAĞIZ''

Zorlu konuşmasının devamında, ''Bunun önümüzdeki günlerde kat ve kat ileri noktalarına taşınacağına inanıyoruz'' açıklamalarında bulundu. İYİ Parti'nin üye sayısı YSK'nın mayıs ayında açıkladığı rakamlara göre 570 bine yakındı.

KÜRŞAD ZORLU İYİ PARTİ'YE KATILMA SEBEBİNİ AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Prof. Dr. Zorlu partiye katılma sebebini,"İYİ Parti ailesine katılmaktan büyük bir kıvanç duyuyorum. Yıllarını Türkiye'nin her alanda yücelmesi ve Türk dünyasının bütünleşmesi için harcayan bir akademisyen, bir düşünce insanı ve her şeyden önce bir aile babası olarak burada olmamın sebebi vatan ve millet sevdasıdır" diyerek anlatmıştı.

KÜRŞAD ZORLU KİMDİR?

Prof. Dr. Kürşad Zorlu, 1977 yılında Yozgat'ın Yerköy ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini aynı yerde tamamladı. 1998 yılında Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olduktan (1998) sonra aynı branşta yüksek lisans yaptı. "Örgütlerin Demokratik Yönetim Sürecinde Karşılaştığı Sorunlar ve Bir Uygulama" adlı tezi ile doktora derecesini 2009 yılında aldı. Akademik görevlerinden önce Sağlık Bakanlığında Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü müşavirliği, PTT Genel Müdürlüğünde uzman ve genel müdür danışmanlığı, Ulaştırma Bakanlığında bakan danışmanlığı, Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü müşavirliği, Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığında başkan danışmanlığı görevlerini yürüttü.

2010 yılında Ahi Evran Üniversitesi İşletme Bölümünde yardımcı doçent olarak göreve başladı.2013 yılında ABD'de South Carolina Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Yönetim ve strateji alanında doçent unvanı aldı. Yapay zekâ yöntemlerinin (yapay sinir ağları, bulanık mantık ve karar ağaçları) yönetim bilimine uygulanmasına yönelik ampirik çalışmaları gerçekleştirdi. Liderlik konusunda akademik çalışmalar hazırladı. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde profesör ve Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalı başkanı oldu. 2011-2013 yılları arasında Ahilik Araştırma Merkezi, İl İstihdam Kurulu ve KOBİ Proje Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunan Zorlu, Kasım 2019'da Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olarak atandı.

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