İYİ Partili Başkan Yardımcısı Koray Aydın: Cumhurbaşkanı adayını ne erken ne de geç açıklayacağız - Son Dakika
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İYİ Partili Başkan Yardımcısı Koray Aydın: Cumhurbaşkanı adayını ne erken ne de geç açıklayacağız

07.07.2022 23:30

İyi Parti Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının ne erken ne de geç açıklayacağını söyleyen Aydın'ın bu açıklamalarının nisan ya da mayıs 2023'ü işaret ettiği iddia edildi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı çok merak ediliyor. Adaylık için ismi öne çıkan isimler arasında Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu var. Fakat bu isimlerin mi tercih edileceği, yoksa fazla tanınmayan bir isimle mi vatandaş karşısına çıkılacağı hala tartışma konusu.

BİR İSİM İLK DEFA BU KADAR NET KONUŞTU

İYİ Parti Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarihe ilişkin Sözcü'ye dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Aydın, adaylarını ne çok erken ne de geç açıklayacaklarını söyledi. Bu açıklama, konu hakkında Millet İttifakı cephesinden yapılan en net açıklama olarak kayda geçti.

NİSAN VEYA MAYIS AYINA YORULDU

Aydın'ın sözleri, siyaset kulislerini de hareketlendirdi. CHP'liler arasında yapılan yorumlara göre Muharrem İnce'nin 2018'deki seçimlerde 4 Mayıs'ta aday olarak ilan edildiği hatırlatıldı. CHP ve İYİ Parti'nin yine böyle bir yönteme imza atmasının muhtemel olduğu vurgulandı.

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Son Dakika Politika İYİ Partili Başkan Yardımcısı Koray Aydın: Cumhurbaşkanı adayını ne erken ne de geç açıklayacağız - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Partili Başkan Yardımcısı Koray Aydın: Cumhurbaşkanı adayını ne erken ne de geç açıklayacağız - Son Dakika
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