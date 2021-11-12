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İYİ Partili Dervişoğlu, Türkkan hakkında Meclise fezleke sunulmasını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

İYİ Partili Dervişoğlu, Türkkan hakkında Meclise fezleke sunulmasını değerlendirdi Açıklaması

12.11.2021 18:17
İYİ Partili Dervişoğlu, Türkkan hakkında Meclise fezleke sunulmasını değerlendirdi Açıklaması

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, partisinin Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına dair fezlekenin TBMM gündemine getirileceğinin anlaşıldığını belirterek, "Çoğunlukları yeterlidir.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, partisinin Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına dair fezlekenin TBMM gündemine getirileceğinin anlaşıldığını belirterek, "Çoğunlukları yeterlidir. Sayın Türkkan'ın yargılanmasını da sağlayabilirler. Bundan bir rahatsızlığımız yok. O yargılama esnasında iktidarın hangi kirli pazarlıklarla partimize kumpas kurduğunu da mahkemede dile getirmekten geri durmayacağız." dedi.

Dervişoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugün İstanbul'da gerçekleştirilen Türk Konseyi toplantısının önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin son zamanlarda iktidarın yeni bir gündem ve algı çalışmasına sahne olduğunu savunan Dervişoğlu, İYİ Parti olarak gündem oyunlarına düşmeyeceklerini, milletin gerçek sorunlarını dile getirmeye, iktidarı, hayatın ve milletin gerçekleriyle tanıştırmaya devam edeceklerini söyledi.

"Siyaseten rant temin etmeye gayret sarf ediyorlar"

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile ilgili gelişmelere değinen Dervişoğlu, "Görüyoruz ki Bingöl'de yaşanan hadiseyle ilgili olarak, 'En son sen konuş' diyeceğimiz kim varsa, ilk sözü edip, ilk taşı atmanın hevesinde ısrarcı." dedi.

Dervişoğlu, Türkkan'ın, yaşanan olayın telafisi olmadığı için milletten özür dileyip görevinden istifa ettiğini, Genel Başkan Meral Akşener'in bu konuda açık şekilde tavır koyduğunu belirterek şunları ifade etti:

"Şimdi şehit ailelerimizin ve milletimizin duygularını istismar etmek istiyorlar ve bundan siyaseten rant temin etmeye gayret sarf ediyorlar. Bu yaklaşım kime ne sağlayacaktır? El üstünde tutmamız ve korumamız gereken siyaset üstü değerlerimiz olduğunu acaba iktidar ne zaman idrak edecektir. Unutulmasın ki biz Türk milletiyiz ve hepimiz birer şehit yakınıyız. Bu konuda herhangi bir kimseden alacağımız milliyetçilik ve mukaddesatçılık dersi olmadığı gibi siyasi yol göstermelere de asla ve kata ihtiyacımız yoktur.

İYİ Parti milletin emriyle kurulmuş, milletin desteğiyle bugünlere gelmiş, tecrübeli ve haysiyetli kadroların omuzunda yükselmiş, iktidara namzet bir millet hareketidir. Biliyoruz ki nehrin akışını ters çevirmeye çalışıyorlar. Herkesin bir hesabı varsa, unutulmasın ki Allah'ın da bir hesabı vardır."

"Sinsi adımlara gerek yok"

Milletin değil bir haftasını, bir dakikasını bile meşgul etmeyecek mevzuların uzatıldıkça uzatıldığını öne süren Dervişoğlu, karış karış gezdikleri Türkiye'de, vatandaşın ellerine ve akıllarına tutuşturdukları mesajları, sıkıntıları, çaresizlikleri olduğunu savundu.

İktidarı 3600 ek gösterge hakkını teslim etmeye, asgari ücretten vergiyi kaldırmaya, "emeklilikte yaşa takılanların" çilesine son vermeye davet ettiklerini belirten Dervişoğlu, iktidarın milletin gerçeklerini kabul etmediğini, görmediğini öne sürdü.

Dervişoğlu, "Hem iktidarın dilinden hem de ortaklarının ince ince manevralara başlamış olmalarından, sinsi bir baskın seçim havası seziyoruz." diye konuştu. Dervişoğlu, Türkiye'nin artık erken seçime gitmesi gerektiğini, sinsi adımlara gerek olmadığını ifade etti.

"İktidarın nasıl bir hazırlığı varsa bizim de var"

Dervişoğlu, bir soru üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşmesini değerlendirdi. Dervişoğlu, görüşmeden çıkardığı sonuca göre, Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'de herhangi bir sıkıntı bulunmadığını, var olanların muhalefet tarafından abartıldığını dile getirdiğini söyleyerek, "Anlaşılan odur ki Cumhurbaşkanı, iktidarını kaybetmeden gerçekleri görmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkkan hakkında hazırlanan Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nin Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildiğinin hatırlatılması üzerine Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Fezleke komisyondan bize intikal etmedi. Arkadaşlarımız onu takip ediyor. Bu kadar kısa zamanda hem yargının harekete geçmesi hem de TBMM'de iktidar partisinin bu denli vaziyet almasını Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatlarıyla ilişkilendiriyorum. Doğrusunu isterseniz bu tavrı yadırgamıyorum. Benim için şehitlik önemli bir müessesedir. Buradan iktidara söylüyorum; Fezlekeyi ben de millet de anlıyor ki TBMM'nin gündemine getirecekler. Çoğunlukları yeterlidir. Sayın Lütfü Türkkan'ın yargılanmasını da sağlayabilirler. Bundan bir rahatsızlığımız yok. O yargılama esnasında iktidarın hangi kirli pazarlıklarla partimize kumpas kurduğunu da mahkemede dile getirmekten geri durmayacağız. İktidarın nasıl bir hazırlığı varsa bizim de o konuyla alakalı hazırlıklarımız var. Sayın Türkkan bir hata yapmıştır. O hatanın bedelini de görevinden istifa ederek ödemiştir ama iktidarın özellikle gazi ve şehit aileleri noktasında, bu olayın çok fevkinde ciddi sabıkaları da vardır."

Dervişoğlu, İYİ Partinin, en fazla tuzak kurulan parti olduğunu, kuruldukları günden beri iktidarın da parmağının bulunduğu çeşitli tuzakların hep hazırlandığını iddia etti. Dervişoğlu, "Buyursunlar istediklerini yapsınlar ama göreceksiniz bütün bu yaptıkları, bütün bu kurdukları tuzaklar, çevirdikleri entrikalar bumerang gibi kendilerine dönecek ve onları vuracaktır. Gücü bir silah olarak kullanıyorlar. 'Hiçbir silah sahibine sadık değildir, gün gelir sizi de vurur.' diye uyardım. İktidarın bundan çıkaracağı bir ders madem ki yoktur buyursunlar, uzun çarşı boydan boya." ifadelerini kullandı.

Lütfü Türkkan, Milletvekili, İYİ Parti, Kocaeli, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Partili Dervişoğlu, Türkkan hakkında Meclise fezleke sunulmasını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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