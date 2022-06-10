İYİ Partili Oral, "Alevi" çıkışının ardından Kılıçdaroğlu'na özür ziyaretinde bulundu! - Son Dakika
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İYİ Partili Oral, "Alevi" çıkışının ardından Kılıçdaroğlu'na özür ziyaretinde bulundu!

10.06.2022 17:03

İYİ Partili İbrahim Halil Oral, gündem olan "Alevi" çıkışıyla ilgili özür dilemek için Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Görüşmenin ardından konuşma yapan Oral, "Yapılan o spekülasyona, bilgi kirliliğine ilişkin bir değerlendirmede bulunduk. Çok keyifli, çok güzel bir karşılama oldu. Nezaketen çok değerliydi. Bir Çin atasözü var 'Nezaket hiçten gelir ama her şeyi satın alır.' O da çarpıtılmış ve kırpılmış bir ifade olduğunun farkında." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını değerlendirdiği bir sosyal medya programı üzerinden Kılıçdaroğlu için, "Alevi olması benim açımdan bir engel değil ama Türk toplumu açısından, yani Sünni diyebileceğimiz daha Müslüman kesim tarafından bu bir endişedir. Oy verilmemesi gereken bir problemdir" ifadelerini kullanmıştı. Oral'ın Kılıçdaroğlu hakkında kullandığı ifadelerin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu ifadelerden dolayı özür dileyerek, "Kılıçdaroğlu olmak üzere üzülen her bir kardeşimden İYİ Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum" dedi.

ORAL'DAN KILIÇDAROĞLU'NA ÖZÜR ZİYARETİ

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep ederek bir özür ziyaretinde bulunmak isteyen İbrahim Oral, bugün CHP Genel Merkezi'ne gelerek özür ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Oral, sarf ettiği sözlerin çarpıtıldığını ve Kılıçdaroğlu'nun da bu durumun farkında olduğunu söyledi.

"NEZAKETEN ÇOK DEĞERLİYDİ"

Partiden ayrılırken gazetecilere konuşan Oral, "Sayın Genel Başkan'dan dün randevu istemiştik, çok naziktiler sağ olsun, bugüne randevu verdi" dedi. "Yapılan o spekülasyona, bilgi kirliliğine ilişkin bir değerlendirmede bulunduk" diyen Oral, "Çok keyifli, çok güzel bir karşılama oldu. Nezaketen çok değerliydi. Bir Çin atasözü var 'Nezaket hiçten gelir ama her şeyi satın alır.' Gösterdiği nezaketi için çok teşekkür ediyorum. Basın açıklamamda her şeye yer verdim, başka yapabileceğim bir açıklama yok" ifadelerini kullandı.

"O DA ÇARPITILMIŞ BİR İFADE OLDUĞUNUN FARKINDA"

Kılıçdaroğlu'nun, yaptığı açıklamalarla ilgili ne söylediğinin sorulması üzerine Oral, "O da çarpıtılmış ve kırpılmış bir ifade olduğunun farkında. Millet İttifakı'nda Sayın Genel Başkan'ımız, 6 Genel Başkan kimi aday gösterirse Kılıçdaroğlu olabilir, başkaları olabilir, ben ve arkadaşlarımın sonuna kadar onunla olacağımızı söylemek isterim" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İYİ Partili Oral, 'Alevi' çıkışının ardından Kılıçdaroğlu'na özür ziyaretinde bulundu! - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Partili Oral, "Alevi" çıkışının ardından Kılıçdaroğlu'na özür ziyaretinde bulundu! - Son Dakika
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