İYİ Partili vekilin seçim yenilgisiyle ilgili sözlerine, CHP'li Özgür Özel'den sert tepki - Son Dakika

İYİ Partili vekilin seçim yenilgisiyle ilgili sözlerine, CHP'li Özgür Özel'den sert tepki

Son Güncelleme: 05.09.2023 12:00

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesi Ümit Özdağ'a ittifak ortaklarından habersiz bir şekilde bazı bakanlıklar için söz vermesine; İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, ''Diyelim ki 6'lı Masa seçimi kazandı. Biz daha bakanları oluşturamazmışız. Allah memleketi korumuş'' ifadeleriyle tepki gösterdi. Bu sözlere kızan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise ''Bir şey söylersem kalbini kırarım. Benim anlayışımda muhalefete muhalefet yapmak yok.'' dedi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, katıldığı bir televizyon programında gündem yaratacak ifadeler kullandı. 6'lı Masa'nın seçim yenilgisine vurgu yapan Beker, "Altılı masa seçimi kazanmış olsaydı biz daha bakanlıkları oluşturamazmışız. Allah memleketi korumuş" dedi. Bu sözlere tepki gösteren CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise "Bir şey söylersem kalbini kırarım. Sanki bir kahve köşesinde asker arkadaşlarıyla değerlendirme yapıyor. Benim anlayışımda muhalefete muhalefet yapmak yok." ifadelerini kullandı.

"BİLMEDİĞİMİZ DAHA NE PROTOKOLLER VARDIR"

İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu'nun 6'lı Masa dışındaki Ümit Özdağ ile bazı bakanlıklar üzerinden anlaşmasına değinen Beker, şunları söyledi: "Bizim bilmediğimiz Allah bilir ne protokoller vardır biz bilmiyoruz belki bunlar da yarın çıkacak. HDP ile protokol var mı bilmem. Muhalefet vatandaşın sıkıntılarını dinleyeceğine ülkeyi ikiye bölmüşüz. Bunlar ortaya çıktıktan sonra diyelim ki 6'lı masa seçimi kazandı. Ya biz daha bakanları oluşturamazmışız. Biz daha atamalar yapamazmışız, Allah memleketi korumuş." dedi.

ÖZEL: KALP KIRARIM

Bu sabah bir canlı yayına katılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e, Beker'in açıklamaları soruldu. Özel ise şunları söyledi: "Adnan Bey'in ifadelerini vatandaşlarımız değerlendirir. Bir şey söylersem kalbini kırarım. Benim anlayışımda muhalefete muhalefet yapmak yok. İşimiz iktidara muhalefet etmek. CHP de İYİ Parti de kendi özeleştirisini yapmalı. Şimdi ona öyle ifadeler kullanılır ki vatandaşın karşısında birlikte oy istemiş insanlara yakışmaz. Sistemin getirdiği bir çarpıklık var, bizim de doğru yapmadığımız bir okuma var. Partilerin birbirine nezaketi hallaç pamuğu gibi atılmış durumda. Bunu düzeltmek lazım."

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika İYİ Partili vekilin seçim yenilgisiyle ilgili sözlerine, CHP'li Özgür Özel'den sert tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Partili vekilin seçim yenilgisiyle ilgili sözlerine, CHP'li Özgür Özel'den sert tepki - Son Dakika
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