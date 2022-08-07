İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan skandal sözler: Müslüman olmayan Türk'e neden insan diyelim? - Son Dakika
Üye Girişi

İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan skandal sözler: Müslüman olmayan Türk'e neden insan diyelim?

07.08.2022 09:55
İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan skandal sözler: Müslüman olmayan Türk'e neden insan diyelim?

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun Twitter'a yansıyan görüntüleri sosyal medyada tepki çekti. Biz Müslüman olmayan Türk'e, Türk ve insan demiyoruz diyen Ağıralioğlu'na kullanıcılar büyük tepki gösterdi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ise Ali Ağıralioğlu'nun skandal sözleri hakkında Bu kafa İslam öncesi 4000 yıllık Türk tarihini nasıl izah eder? ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada kendine yer bulan görüntülerde İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun henüz nerede çekildiği bilinmeyen görüntüleri ses getirdi.

"MÜSLÜMAN OLMAYAN TÜRK'E NEDEN İNSAN DİYELİM?"

Kameraya yansıyan görüntülerde, videoyu çeken şahsın İslam kardeşliği vurgusundan önce bir şey daha söylediniz sözlerine üzerine konuşmasına başlayan Ağıralioğlu konu hakkında Biz Müslüman olmayan Türk'e, Türk demiyoruz. Kemali ile Türk demiyoruz. Müslüman olmayan Kürde niçin Kürt diyelim? niçin insan diyelim?

"HER TÜRLÜ SİYASİ HATAYI TELAFİ EDEBİLİRİZ"

Bizim için önemli olan, arkasında büyük irademizle durduğumuz olan Allah'a kulluk davamızın devlete, millete, medeniyete dönük taraflarıdır. Bu sürecin hiçbir tarafında diliyle, diniyle, imanıyla, sözüyle, imanıyla olmayanlar Kürdü, Türkü, kardeşliği ve imanımızı temsil edemezler. Bu sürecin en kötü tarafı bizim açımızdan, inançsızlığıyla ahlaksızlığıyla bin yıllık bir kardeşliğin üzerine hami edilmesidir. Her türlü siyasi hatayı telafi edebiliriz ama bir cinayet şebekesinin hamiliğine kendi Kürd'ünü kaptıran devletin nereye gideceğini öngöremeyiz.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN TEPKİ GELDİ

Öte yandan Yavuz Ağırlioğlu'nun bu açıklamalarına siyaset kanadından ilk tepki Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan geldi. Özdağ Twitter hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada Bu kafa İslam öncesi 4000 yıllık Türk tarihini nasıl izah eder? Hristiyan Gökoğuzlar'a ne der? İstiklal Harbi'nde Padişahın yanında yer alan Müslüman Türkler mi Türk'tür yoksa Mustafa Kemal'in yanında yer alan Ortadoks Türkler mi?Atatürk düşmanlarında muhakkak bir sakatlık oluyor. değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
Ümit Özdağ'ın Ordu iddiası sonrası İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Bir deliyi başımıza saldılar Ümit Özdağ'ın Ordu iddiası sonrası İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Bir deliyi başımıza saldılar Ünlü anketçiden çarpıcı değerlendirme: Seçimin kaderini kararsız gençler belirleyecek Ünlü anketçiden çarpıcı değerlendirme: Seçimin kaderini kararsız gençler belirleyecek

Yavuz Ağıralioğlu, Ümit Özdağ, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan skandal sözler: Müslüman olmayan Türk'e neden insan diyelim? - Son Dakika


Son Dakika
09:43 Ümit Özdağ'ın Ordu iddiası sonrası İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Bir deliyi başımıza saldılar
09:18 Galatasaray'ın transfer şovu taraftarı coşturdu! Mertens ve Torreira'yı taşıyan özel uçağın havalimanına gelişi 100 binden fazla izlendi
08:54 Emel Sayın'ın kardeşi Fatoş Sayın yaşamını yitirdi: Ne desem yetmiyor
07:40 Binlerce ton tahıl! Ukrayna'dan gelen 3 gemi daha bugün İstanbul Boğazı'ndan geçecek
06:18 İsrail abluka altındaki Gazze'ye saldırıyor! 6'sı çocuk 24 Filistinli öldürüldü
06:01 Çin meydan okumaya devam ediyor! Sarı Deniz ve Bohay Denizi'nde askeri tatbikat yapacak
04:19 Küba'daki ham petrol depolama tesislerinde korkunç patlama: Ölü, kayıp ve yaralılar var
08:58 Netflix iflas edebilir! Kullanıcılarının sadece yüzde 1'i indirdi
00:29 Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs vaka tablosunu yayınladı!
00:27 Kan donduran olay! Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen adam, kavga ettiği komşularının boğazını kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 09:55:18. #1.12#
SON DAKİKA: İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan skandal sözler: Müslüman olmayan Türk'e neden insan diyelim? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement