İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan skandal sözler: Müslüman olmayan Türk'e neden insan diyelim?

Sosyal medyada kendine yer bulan görüntülerde İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun henüz nerede çekildiği bilinmeyen görüntüleri ses getirdi.

"MÜSLÜMAN OLMAYAN TÜRK'E NEDEN İNSAN DİYELİM?"

Kameraya yansıyan görüntülerde, videoyu çeken şahsın İslam kardeşliği vurgusundan önce bir şey daha söylediniz sözlerine üzerine konuşmasına başlayan Ağıralioğlu konu hakkında Biz Müslüman olmayan Türk'e, Türk demiyoruz. Kemali ile Türk demiyoruz. Müslüman olmayan Kürde niçin Kürt diyelim? niçin insan diyelim?

"HER TÜRLÜ SİYASİ HATAYI TELAFİ EDEBİLİRİZ"

Bizim için önemli olan, arkasında büyük irademizle durduğumuz olan Allah'a kulluk davamızın devlete, millete, medeniyete dönük taraflarıdır. Bu sürecin hiçbir tarafında diliyle, diniyle, imanıyla, sözüyle, imanıyla olmayanlar Kürdü, Türkü, kardeşliği ve imanımızı temsil edemezler. Bu sürecin en kötü tarafı bizim açımızdan, inançsızlığıyla ahlaksızlığıyla bin yıllık bir kardeşliğin üzerine hami edilmesidir. Her türlü siyasi hatayı telafi edebiliriz ama bir cinayet şebekesinin hamiliğine kendi Kürd'ünü kaptıran devletin nereye gideceğini öngöremeyiz.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN TEPKİ GELDİ

Öte yandan Yavuz Ağırlioğlu'nun bu açıklamalarına siyaset kanadından ilk tepki Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan geldi. Özdağ Twitter hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada Bu kafa İslam öncesi 4000 yıllık Türk tarihini nasıl izah eder? Hristiyan Gökoğuzlar'a ne der? İstiklal Harbi'nde Padişahın yanında yer alan Müslüman Türkler mi Türk'tür yoksa Mustafa Kemal'in yanında yer alan Ortadoks Türkler mi?Atatürk düşmanlarında muhakkak bir sakatlık oluyor. değerlendirmesinde bulundu.