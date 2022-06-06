İYİ Partili yetkiliden bomba iddia: Kılıçdaroğlu 3 Temmuz'da adaylığını açıklayacak

Türk bilim insanı "Endişeliyiz" diyerek devam etti: Her yerde bu hayvanı görebiliriz

Yıl sonunda enflasyon ne olur? Bakan tahminini paylaştı, rakam gidişatın çok altında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelttiği 10 sorunun sonunda, "Cumhurbaşkanı adayı olmaya yüreğin var mı yok mu" sözlerini kullandı. Erdoğan'a cevap veren Kılıçdaroğlu ise, "Erken seçim yapın, adayımızı açıklayalım" dedi. Siyaset sahnesinde bir yandan bu tartışmalar devam ederken, diğer yandan Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı tartışılıyor.

EN GÜÇLÜ İSİM KILIÇDAROĞLU

Millet İttifakı'nda aday olarak öne çıkan isimlerin başında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu geliyor. Kurmaylarının da sık sık aday olmasını istediği Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

"TARİH BELLİ, ADAYLIK DÜŞÜNCESİNİ SÖYLEYECEK"

Halk TV'den İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulunan İYİ Partili üst düzey bir yetkili, "3 Temmuz'da ev sahipliklerinde yapılacak altılı masa toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Cumhurbaşkanı adaylığı fikrini beyan etmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

"ŞANSI OLSA HEPİMİZ DESTEKLEYECEĞİZ"

İYİ Partili yetkili, sözlerine ise şu şekilde devam etti: "Bizde Kılıçdaroğlu'nu sevmeyen yok, onu diyeyim. Kendi aramızda konuşuyoruz; hiç birimiz kötü demiyoruz. Şansı olsa hepimiz destekleyeceğiz. O ümidi vermiyor. Bir ideal için kurduk partiyi, kaybedersek hangi yüzle siyaset yapacağız?"