İYİ Partili yetkiliden bomba iddia: Kılıçdaroğlu 3 Temmuz'da adaylığını açıklayacak - Son Dakika
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İYİ Partili yetkiliden bomba iddia: Kılıçdaroğlu 3 Temmuz'da adaylığını açıklayacak

06.06.2022 12:04

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylığı için adı yüksek sesle konuşulan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile ilgili gündem olacak bir iddia ortaya atıldı. İsmini vermeyen bir İYİ Partili yetkili, Kılıçdaroğlu'nun 3 Temmuz'da CHP ev sahipliğinde yapılacak 6'lı masa toplantısında cumhurbaşkanı adaylığı düşüncesini diğer liderlerle paylaşacağını öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelttiği 10 sorunun sonunda, "Cumhurbaşkanı adayı olmaya yüreğin var mı yok mu" sözlerini kullandı. Erdoğan'a cevap veren Kılıçdaroğlu ise, "Erken seçim yapın, adayımızı açıklayalım" dedi. Siyaset sahnesinde bir yandan bu tartışmalar devam ederken, diğer yandan Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı tartışılıyor.

EN GÜÇLÜ İSİM KILIÇDAROĞLU

Millet İttifakı'nda aday olarak öne çıkan isimlerin başında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu geliyor. Kurmaylarının da sık sık aday olmasını istediği Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

"TARİH BELLİ, ADAYLIK DÜŞÜNCESİNİ SÖYLEYECEK"

Halk TV'den İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulunan İYİ Partili üst düzey bir yetkili, "3 Temmuz'da ev sahipliklerinde yapılacak altılı masa toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Cumhurbaşkanı adaylığı fikrini beyan etmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

"ŞANSI OLSA HEPİMİZ DESTEKLEYECEĞİZ"

İYİ Partili yetkili, sözlerine ise şu şekilde devam etti: "Bizde Kılıçdaroğlu'nu sevmeyen yok, onu diyeyim. Kendi aramızda konuşuyoruz; hiç birimiz kötü demiyoruz. Şansı olsa hepimiz destekleyeceğiz. O ümidi vermiyor. Bir ideal için kurduk partiyi, kaybedersek hangi yüzle siyaset yapacağız?"

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Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Partili yetkiliden bomba iddia: Kılıçdaroğlu 3 Temmuz'da adaylığını açıklayacak - Son Dakika
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