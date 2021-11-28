İzin krizi bitmek bilmiyor! CHP'nin Mersin mitinginde kullanacağı slogan öğrenildi - Son Dakika

Türkiye'de dolar ve enflasyondaki dalgalanmaların ardından CHP de erken seçim çağrılarını artırdı. Kurdaki tarihi yükselişin ardından CHP de Mersin'de miting kararı aldı. Ancak CHP'nin miting yapmak istediği Cumhuriyet Meydanı'na Valilik'ten izin çıkmamıştı. İzin polemiği bir türlü gündemden düşmeyen mitingin sloganı belli oldu.

"HEMEN SEÇİM, ERKEN SEÇİM"

4 Aralık Cumartesi günü saat 13:30'da Mersin'de eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanında yapılması planlanan etkinliğin sloganı 'Milletin Sesi Kılıçdaroğlu' olarak belirlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun programa katılacağı açıklandı. Mitingin tanıtım afişlerinde Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafıyla birlikte 'Hemen seçim', 'Erken seçim' vurguları yapıldı.

REST ÇEKMİŞTİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, bugün mitinge ilişkin yaptığı açıklamasında şunları söylemişti: Mitingimizden niye rahatsız oluyorlar, anlamakta zorluk çekiyorum. Demek ki bir kusurları var. Sayın Vali, Cumhuriyet Meydanı'nı yasaklıyor, başka bir yer göstermiş. Mitingimizi yapacağız. Vali de görecek, Erdoğan da görecek, herkes görecek.