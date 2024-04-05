İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Bayramlaşma Töreninde Konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Bayramlaşma Töreninde Konuştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Bayramlaşma Töreninde Konuştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, geleneksel bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, İzmir'i dünyanın en gelişmiş şehirlerinden biri yapacaklarını söyledi.

05.04.2024 15:47  Güncelleme: 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geleneksel bayramlaşma töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bayramlarımız kutlu olsun. İktidar olana kadar, bu kenti ve bu ülkeyi dünyanın en gelişmiş şehir ve ülkelerinden biri yapana kadar durmayacağız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı, Ramazan Bayramı öncesi Kültürpark içinde bulunan İzmir Sanat'ta bir araya geldi. Gerçekleşen bu törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Ednan Arslan, Mahir Polat, İlçe Belediye Başkanları ve birçok partili katılım gösterdi. Burada açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "30 ilçenin 28'ini kazandık, 2'sini çok küçük farkla kaybettik. Büyükşehir'de ise oyların yüzde 50'sini aldık, bu başarı hepimizindir hepinizi kutluyorum. Eğer bu bir gurur tablosuysa bu tablonun ressamı sizsiniz değerli yoldaşlarım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bize bu görevi layık gördüğünüz için teşekkür ediyoruz, zor günlerimizde yanımızda durduğunuz için teşekkür ediyoruz, CHP'yi toplumun gözünde küçültmeye çalıştıkları günlerde partimizin onurunu taşıdığınız için teşekkür ediyoruz" dedi.

"Gerekirse İzmir'i yeniden yapacağız"

İzmir'le ilgili hayallerinin olduğunu ifade eden Tugay, "İzmir'in; demokrasinin, özgürlüğün, eşitliğin ve adaletin kenti olması. Hiç kimsenin aç kalmadığı ve sokakta yatmadığı bir seçim olması. Gerekirse İzmir'i yeniden yapacağız. Altyapısıyla üst yapısıyla her şeyiyle sahip çıkacağız. Hak ettiğimiz ve beklediğimiz iktidar gelen kadar yapılması gereken sosyal demokrat belediyeciliği de onurla gerçekleştireceğiz. Bayramlarımız kutlu olsun. İktidar olana kadar, bu kenti ve bu ülkeyi dünyanın en gelişmiş şehir ve ülkelerinden biri yapana kadar durmayacağız" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Cemil Tugay, İzmir, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Bayramlaşma Töreninde Konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 Esra Erol’da akıllara durgunluk veren olay Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı
14:38 İYİ Parti’de kurultay tarihi belli oldu İYİ Parti'de kurultay tarihi belli oldu
14:21 Şanlıurfa’da otomobil ile kamyon çarpıştı 1’i polis 4 kişi hayatını kaybetti Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı! 1'i polis 4 kişi hayatını kaybetti
14:04 Türkiye, Avrupa’da konvansiyonel askeri ekipmanlara sınırlama getiren AKKA’yı askıya aldı Türkiye, Avrupa'da konvansiyonel askeri ekipmanlara sınırlama getiren AKKA'yı askıya aldı
15:38 Konu: Süper Kupa Ali Koç, TFF’yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti Konu: Süper Kupa! Ali Koç, TFF'yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti
15:08 MİT, PKKKCK-PYDYPG sorumlusu İpek Demir’i Suriye’den Türkiye’ye getirdi MİT, PKK/KCK-PYD/YPG sorumlusu İpek Demir'i Suriye'den Türkiye'ye getirdi
14:46 Beyoğlu’nda korkutan yangın Bitişik iki binadan alevler yükseldi Beyoğlu'nda korkutan yangın! Bitişik iki binadan alevler yükseldi
14:39 Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir “Baldız“ ve “Bacanak“ kısmı efsane Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir! "Baldız" ve "Bacanak" kısmı efsane
14:36 Tom Cruise’un Bugatti marka otomobil satın alması yasaklandı Tom Cruise'un Bugatti marka otomobil satın alması yasaklandı
13:56 Ne diyeceği merak konusuydu Ali Koç’u topa tutan Aziz Yıldırım’dan bomba Süper Kupa yorumu Ne diyeceği merak konusuydu! Ali Koç'u topa tutan Aziz Yıldırım'dan bomba Süper Kupa yorumu
13:16 Kabir ziyaretinde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Kabir ziyaretinde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
13:14 Olaylı maçın yankıları sürüyor Trabzonspor’dan Tahkim Kurulu’na başvuru Olaylı maçın yankıları sürüyor! Trabzonspor'dan Tahkim Kurulu'na başvuru
12:39 Abdullah Zeydan mazbatasını aldı Abdullah Zeydan mazbatasını aldı
12:29 Meclis’te çaldı, apar topar kapatmaya çalıştı KKTC Dışişleri Bakanı’nın telefon sesi Fenerbahçelileri mest etti Meclis'te çaldı, apar topar kapatmaya çalıştı! KKTC Dışişleri Bakanı'nın telefon sesi Fenerbahçelileri mest etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 16:34:53. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Bayramlaşma Töreninde Konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement