İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Bayramlaşma Töreninde Konuştu

Politika

Geleneksel bayramlaşma töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bayramlarımız kutlu olsun. İktidar olana kadar, bu kenti ve bu ülkeyi dünyanın en gelişmiş şehir ve ülkelerinden biri yapana kadar durmayacağız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı, Ramazan Bayramı öncesi Kültürpark içinde bulunan İzmir Sanat'ta bir araya geldi. Gerçekleşen bu törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Ednan Arslan, Mahir Polat, İlçe Belediye Başkanları ve birçok partili katılım gösterdi. Burada açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "30 ilçenin 28'ini kazandık, 2'sini çok küçük farkla kaybettik. Büyükşehir'de ise oyların yüzde 50'sini aldık, bu başarı hepimizindir hepinizi kutluyorum. Eğer bu bir gurur tablosuysa bu tablonun ressamı sizsiniz değerli yoldaşlarım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bize bu görevi layık gördüğünüz için teşekkür ediyoruz, zor günlerimizde yanımızda durduğunuz için teşekkür ediyoruz, CHP'yi toplumun gözünde küçültmeye çalıştıkları günlerde partimizin onurunu taşıdığınız için teşekkür ediyoruz" dedi.

"Gerekirse İzmir'i yeniden yapacağız"

İzmir'le ilgili hayallerinin olduğunu ifade eden Tugay, "İzmir'in; demokrasinin, özgürlüğün, eşitliğin ve adaletin kenti olması. Hiç kimsenin aç kalmadığı ve sokakta yatmadığı bir seçim olması. Gerekirse İzmir'i yeniden yapacağız. Altyapısıyla üst yapısıyla her şeyiyle sahip çıkacağız. Hak ettiğimiz ve beklediğimiz iktidar gelen kadar yapılması gereken sosyal demokrat belediyeciliği de onurla gerçekleştireceğiz. Bayramlarımız kutlu olsun. İktidar olana kadar, bu kenti ve bu ülkeyi dünyanın en gelişmiş şehir ve ülkelerinden biri yapana kadar durmayacağız" ifadelerini kullandı. - İZMİR